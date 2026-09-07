Cateo a bodega revela documentos y armas vinculadas a red de huachicol de los Farías

Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna presuntamente estaban encargados de autorizar el ingreso de buques cargados y manipular registros, con la complicidad de personal aduanal, que realizaba revisiones simuladas y lavado de dinero.

Esto, como parte de una compleja red de contrabando de combustible, reveló Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Una red de empresas fachada y triangulaciones financieras eran las responsables de darle apariencia legítima a los ingresos de la venta; buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero eran el ciclo de este negocio ilegal en el que presuntamente participaron Manuel Roberto 'N', Fernando 'N' y sus cómplices", detalló la fiscal Godoy Ramos.

Ambos exmandos de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) son sobrinos del extitular de la dependencia, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Actualmente enfrentan un proceso por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como "huachicol fiscal", y permanecen recluidos en el CEFERESO Número 1, Altiplano, en el Estado de México.

En un videomensaje, la titular del organismo autónomo destacó que, desde la Marina, el ex vicealmirante Manuel Roberto Farías realizaba nombramientos para facilitar la operación de esta red.

"No había un contrabandista en solitario, sino una compleja red criminal en la que Manuel Roberto 'N' y Fernando 'N', conocidos como 'Los Primos', destacaban para asegurar la capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal. Sus cómplices intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la propia Secretaría de Marina", detalló la fiscal.

Evidencias halladas en cateo

La titular de la FGR explicó que se realizó el cateo a una bodega que arrendaba Manuel Roberto Farías en la capital del país, donde se encontraron pruebas de su participación: además de objetos de lujo, se aseguraron listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos, documentación de Seguridad Nacional clasificada como reservada y confidencial, y armas sin registro.

La fiscal detalló que los buques cargados con combustible reportaban el cargamento como aceite o aditivo para cambiar su tratamiento fiscal, mientras agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque liberado.

"Subrayo que una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionen la responsabilidad; muestra de ello es que el actual secretario, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha estado atento al seguimiento de las investigaciones. La responsabilidad es individual y quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen tiene que responder ante la justicia", concluyó Godoy Ramos.