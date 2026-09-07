Van por nuevas medidas contra factureras

En el Paquete Económico 2027, que será entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este martes 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, el Gobierno federal presentará nuevas medidas contra empresas factureras para hacer frente a las redes de facturación simulada que provocan un boquete de 1.45 billones de pesos al año.

A pesar de que la medida aún no es oficial, los detalles podrán conocerse este martes con la presentación formal del paquete económico, adelantó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

Se prevé que el documento llegue a las 18:00 horas.

“Vienen medidas anti-evasión fiscal y anti-elusión fiscal, mecanismos que la ley prevé o preverá una vez que se apruebe por el Congreso, para evitar que se siga la práctica de evadir al fisco o de, a través de factureras, eludir al fisco o quebrantar al fisco. Todo eso seguramente vendrá en la miscelánea fiscal o en la ley de ingresos”, dijo en conferencia de prensa.

“Pero, redacciones concretas, artículos concretos, medidas concretas, aún no las conocemos sino hasta mañana (martes)”, insistió el también coordinador de la bancada de Morena.

Monreal reconoció que a pesar de que en años anteriores se ha legislado ya contra las factureras, lo que ha faltado es “ser más enfáticos” y rigurosos en la aplicación de las acciones jurídicas contra la evasión fiscal.

Y aseguró que, a reserva de que se haga público, el Paquete Económico que presentará la Secretaría de Hacienda, por encargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum “contiene estas medidas más eficaces en el combate a las factureras, a la evasión y a la elusión fiscal”.

Respecto a la posibilidad de que el Proyecto de Ingresos contenga nuevos impuestos, entre ellos, el IEPS a productos con exceso de sodio, así como a cervezas, que se planteó en la propia Comisión de Hacienda, que preside el morenista, Carol Antonio Altamirano, el político zacatecano insistió en que se trata de especulaciones.

“Yo he estado conversando con el secretario de Hacienda, vienen medidas antievasión fiscal, antielusión fiscal, pero hasta este momento yo no tengo conocimiento de que vengan incorporados nuevos impuestos. Es especulación, son posiciones políticas de los grupos parlamentarios que respetamos, pero apenas iniciaremos la discusión”, remarcó.

Monreal reiteró que se tratará de un paquete económico responsable, que le permita al gobierno enfrentar los gastos, entre ellos, más de un billón de pesos que se destina a programas sociales.

CRONOGRAMA PARA DISCUTIR PAQUETE ECONÓMICO 2027

El Paquete Económico 2027, que incluye el proyecto de presupuesto, la Ley de Ingresos y de Egresos y medidas para reducir el déficit fiscal en México, será entregado por la Secretaría de Hacienda a los integrantes de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto.

Posteriormente, la Junta de Coordinación Política definirá el calendario para la discusión amplia de los documentos base del Paquete Económico.

“Como son Ley de Ingresos, modificaciones, si es que se presentan las leyes financieras, la miscelánea fiscal y el presupuesto. Eso es lo que vamos a revisar a partir de mañana, a las seis de la tarde, que recibamos el paquete. No tenemos seguridad de lo que traiga”, detalló Ricardo Monreal en conferencia de prensa desde San Lázaro.

Por último, afirmó que en su bancada están preparados para aprobar un presupuesto que profundice la política social que redistribuya la riqueza y garantice la entrega de programas sociales.

“Va a ser más de un billón de pesos que se distribuye entre los sectores más desprotegidos del país. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo. Queremos equilibrar las finanzas, queremos establecer con seriedad el déficit y queremos también actuar de manera responsable con los compromisos que la nación tiene. Pero no vamos a abandonar a los campesinos, a los adultos mayores”, concluyó.