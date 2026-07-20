Catean bar relacionado con el homicidio de 10 personas en Zacatecas

El gobierno del estado de Zacatecas confirmó el despliegue de agentes federales en la entidad tras los recientes hechos de violencia que dejaron como saldo 10 personas asesinadas, entre servidores públicos, empresarios, ganaderos y un bombero, cuyos cuerpos fueron localizados en los municipios de Morelos, Sain Alto y Pánuco, el pasado sábado 18 de julio.

Las autoridades detallaron que, los delitos involucran tanto al fuero común como el federal, por lo que, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, (FGJEZ) trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de la República, (FGR) para esclarecer el móvil de los hechos.

Fuerzas de seguridad realizaron cateos a varios inmuebles, entre ellos un centro nocturno llamado “Las Mister”, ubicado en la zona centro del municipio de Fresnillo.

Las investigaciones preliminares sugieren que en dicho bar, algunas de las víctimas se habrían reunido por voluntad propia antes de ser privadas de la libertad.

Las personas asesinadas se mantienen en calidad de víctimas. Sin embargo, las autoridades no descartan que, conforme avancen las indagatorias individuales sobre posibles delitos de extorsión o colusión de funcionarios, el estatus jurídico pueda modificarse, señaló el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes.

“Hasta este momento las 10 personas están siendo tratadas como víctimas. Sin embargo, en cada uno de los casos de cada una de las víctimas se tendrá que investigar qué fue lo que sucedió y de ahí determinar cuáles son las ramificaciones de cada uno de los casos. Aunque se trata de un solo o de tres eventos, cada uno de los casos de las 10 personas tiene que ser investigado de manera individual y después permitirle a la Fiscalía llegar a una conclusión”, detalló.

Las autoridades detallaron que ningún grupo delictivo se ha adjudicado de manera directa el multihomicidio.

“Es el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Y en estos momentos pues se está también determinando quién de estos grupos, cuál de estos dos grupos pudo haber participado en este hecho tan cobarde que se llevó a cabo”, dijo Rodrigo Reyes.

Por ello, se desplegó un operativo de seguridad integrado por cerca de 500 elementos de corporaciones estatales y federales que patrullan vía aérea y terrestre las zonas serranas, concentrándose estratégicamente en la zona norte de Zacatecas que colinda con Durango, informó Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública estatal.

“Desde los límites de Zacatecas, Vetagrande, Pánuco, hasta los límites con Durango por el lado de Sombrerete. (…) Se van a enfrentar con las fuerzas del estado, los vamos a buscar. Van a huir del estado, pero por eso ya pedimos el apoyo a la Quinta Región”, puntualizó el Medina Mayoral.

El gobierno del estado aseguró que las investigaciones y los operativos no se detendrán hasta dar con los responsables.

"A los autores. La justicia no va a detenerse, la vamos a buscar y se va a llevar a cabo. No vamos a permitir la impunidad”, sentenció el gobernador de Zacatecas, David Monreal.

Por su parte, el secretario Arturo Medina Mayoral aseguró que “los vamos a encontrar, aunque para muchos o para muchas de ustedes les parezca que son palabras. (…) Yo soy un general del Ejército, y jamás, jamás voy a dar un paso para atrás”.

La totalidad de los cuerpos fueron entregados a sus familiares, realizándose los sepelios en ceremonias privadas a petición de sus deudos.