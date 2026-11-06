Investigan a policías de Tamaulipas por muerte de niña durante operativo

Tres elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas son investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado por su posible participación en los hechos que derivaron en la muerte de Aranza Aidelany, una niña de siete años, durante un operativo de seguridad realizado el pasado 29 de octubre en Matamoros.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó este viernes que los tres agentes continúan en funciones y que, hasta el momento, no hay detenidos, pero en caso de que sus agentes sean responsables y la autoridad competente solicite su detención, los entregará.

La investigación busca determinar si el disparo que privó de la vida a la menor provino del helicóptero de la Guardia Estatal, desde donde presuntamente se realizaron detonaciones durante los acontecimientos registrados por la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, identificado como integrante de la estructura delictiva de "Los Ciclones", perteneciente al Cártel del Golfo e hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador” jefe máximo de esta organización.

Captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, hijo de Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”. Especial

Durante el mismo incidente, Claudia Pardo García, madre de la niña, también resultó herida de bala.

La lesión afectó su rodilla izquierda y obligó a que fuera sometida a una intervención quirúrgica de urgencia, tras la cual perdió la rótula.

De acuerdo con los antecedentes del caso, madre e hija viajaban después de recoger al jefe de familia en su centro de trabajo y se dirigían a su domicilio, ubicado en el poblado Las Rusias.

Al circular por la carretera Matamoros-Reynosa, ingresaron a un camino donde advirtieron que un helicóptero les daba seguimiento.

Posteriormente, se registraron disparos que dejaron como saldo la muerte de la menor y las lesiones de su madre.

Al ser cuestionado sobre el desempeño de los elementos durante el operativo, Pancardo Escudero aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública está colaborando con la Fiscalía estatal y que proporcionará toda la información que le sea requerida para esclarecer lo sucedido.

Foto: Especial

El funcionario sostuvo que, desde su perspectiva, el operativo no presentó fallas, por lo que atribuyó el contexto de violencia a las acciones de la delincuencia organizada.

Sin embargo, puntualizó que corresponde a la Fiscalía determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer el origen del disparo que alcanzó a la familia.

Sobre la preparación de los agentes, afirmó que cuentan con capacitación y que la corporación mantiene programas de formación continua para su personal.