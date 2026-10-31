Confirman 6 muertos en Matamoros tras operativo para detener a líder de Los Ciclones

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó la muerte de seis personas durante los hechos violentos registrados en Matamoros, con motivo de los operativos desplegados para capturar a Axel Alfredo “N”, presunto mando del grupo delincuencial Los Ciclones e hijo de Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel del Golfo.

El mandatario lamentó las pérdidas humanas, entre ellas la de una niña de siete años que habría sido alcanzada por un proyectil durante los acontecimientos.

Detrás de cada una de estas pérdidas hay una familia que hoy enfrenta un dolor irreparable. A todas ellas les expreso mi solidaridad y mi compromiso de acompañarlas en este momento”, expresó.

Villarreal Anaya explicó que cinco de las víctimas murieron en dos accidentes automovilísticos relacionados con los bloqueos. En uno de ellos fallecieron cuatro integrantes de una misma familia, mientras que otro menor de edad permanece hospitalizado en Nuevo León, donde fue trasladado para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

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De acuerdo con el gobernador, los accidentes ocurrieron cuando los vehículos en los que viajaban las víctimas impactaron contra unidades que habían sido atravesadas e incendiadas, para obstruir la circulación en vialidades de la ciudad y carreteras federales.

Investigan disparo que mató a una menor

Uno de los puntos más delicados de los acontecimientos es la muerte de la niña de siete años, caso en el que se investiga la posible participación de elementos de la Guardia Estatal.

El gobernador confirmó que se indaga la presunta procedencia del disparo que habría alcanzado a la menor, luego de que se señalara que un helicóptero de la corporación participaba en las labores de atención durante los hechos.

En un hecho en el que su madre resultó lesionada, se investiga la presunta procedencia del disparo, desde un helicóptero de la Guardia Estatal que participaba en la atención de los acontecimientos”.

El mandatario calificó el fallecimiento de la niña como un hecho profundamente doloroso, por lo que exigió que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió.

Aseguró que las investigaciones deberán determinar las responsabilidades correspondientes y que se actuará conforme a la ley, sin encubrir a ningún servidor público.

Asimismo, instruyó brindar acompañamiento y atención a las personas lesionadas y a las familias que perdieron a alguno de sus integrantes.

Respecto a los bloqueos, informó que continúan los trabajos para retirar los vehículos utilizados para obstruir las vialidades. Pidió paciencia a la población, al explicar que algunas unidades son de grandes dimensiones y permanecen con cargas incendiadas, lo que complica las maniobras de retiro.

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También dio a conocer que la presencia de fuerzas federales fue reforzada en la región con 450 elementos y dos helicópteros del Ejército Mexicano.

Ante el temor generado por los acontecimientos, pidió a la población mantener la calma y evitar difundir rumores o información falsa que pueda incrementar la incertidumbre.

Antes de compartir cualquier información, verifiquen su origen y consulten los canales oficiales del Gobierno de Tamaulipas y de la Secretaría de Seguridad Pública, donde mantendremos información actualizada”, exhortó.

Matamoros despierta entre el ruido de helicópteros

Mientras las autoridades mantienen los operativos de seguridad, este sábado los habitantes de Matamoros comenzaron el día en medio del ruido de los rotores de los helicópteros del Ejército Mexicano, cuya presencia se hizo perceptible desde las primeras horas.

En las calles todavía se observa poca circulación vehicular y una actividad comercial y peatonal menor a la habitual, mientras numerosos habitantes optan por permanecer en sus domicilios y salir únicamente para realizar actividades indispensables.

Una ciudadana que solicitó mantener su identidad en reserva describió el ambiente que se vive en su colonia.

Hay muy poquita gente en la calle, casi no hay carros, no se oye casi ruido. Por eso es muy fuerte el ruido de los helicópteros, pues yo creo que, como no hay muchos carros que circulen, se escuchan más. Está sola la ciudad, ahorita una que otra gente. Yo creo que salen los que tienen que salir y todos los demás están en casa”, relató.

La mujer agregó que incluso al acudir a una tienda encontró las calles prácticamente desiertas.

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Ahorita, de hecho, yo voy a la tienda y las calles están solas aquí en la colonia. Hasta en las colonias está muy tranquilo y pues quién sabe cómo se ponga más tarde, porque sí se oye mucho alboroto aquí en Matamoros”, comentó.

La reducción de la actividad también coincide con las celebraciones de Halloween, que tradicionalmente generan movimiento en las calles durante la tarde y noche del 31 de octubre. Sin embargo, la situación de inseguridad mantiene la incertidumbre sobre la participación de las familias en estas actividades.

La comunidad católica informó que algunas iglesias suspendieron la celebración de la denominada “Noche Blanca”, una actividad religiosa y de evangelización que se realiza como alternativa a los festejos de Halloween.

En el sector comercial, los establecimientos abrieron sus puertas de manera habitual, aunque la circulación continúa por debajo de lo acostumbrado.

También se observa la presencia de ajustadores de compañías aseguradoras, quienes acuden a los lugares donde quedaron los vehículos siniestrados para realizar las inspecciones y los trámites correspondientes.

Estados Unidos levanta resguardo a sus empleados

En el ámbito internacional, el Consulado de Estados Unidos levantó la instrucción de resguardo domiciliario para sus empleados en Matamoros; sin embargo, mantiene vigente la alerta de viaje de nivel cuatro para Tamaulipas, en la que recomienda a sus ciudadanos no viajar a la entidad debido a los riesgos asociados con la violencia y la actividad delictiva.

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La representación diplomática también recomendó a los ciudadanos estadounidenses mantenerse atentos a la información local, prestar atención a su entorno y comunicarse con familiares y amigos para confirmar que se encuentran a salvo.

Retiran artefactos ponchallantas

La presencia de las fuerzas federales y estatales también se mantiene en distintos sectores de la ciudad.

Durante las primeras horas de este sábado se reportó el hallazgo de artefactos metálicos conocidos como ponchallantas en algunas avenidas, los cuales fueron retirados por personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina.

Estos objetos, utilizados para dañar los neumáticos de los vehículos, representan un riesgo adicional para automovilistas y unidades de emergencia que circulan por las zonas afectadas.

Los hechos mantienen a Matamoros bajo un ambiente de cautela, mientras las autoridades continúan con los operativos de seguridad y las labores para restablecer la circulación en las vialidades afectadas.