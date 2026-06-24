Carreteras en límites con Veracruz, 'foco rojo'; transportistas enfrentan uno o dos ataques diarios

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) advirtió que los operadores enfrentan “uno o dos ataques diarios” en los corredores carreteros que conectan Veracruz con Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca, zonas que el gremio identifica como los principales focos rojos para el transporte de carga en el país.

El delegado de AMOTAC en Xalapa, Isidro Mendoza Argüelles, afirmó que los robos, secuestros y asesinatos de conductores se han vuelto cotidianos en esos tramos, donde —dijo— grupos delictivos aprovechan los límites estatales para evadir a las autoridades.

Durante la manifestación pacífica que la organización mantuvo desde poco antes de las 7 de la mañana en distintos puntos del país, Mendoza insistió en que la federación debe reforzar la vigilancia en carreteras. “Necesitamos más atención en el transporte”, dijo.

El delegado de AMOTAC en Xalapa, Isidro Mendoza Argüelles, afirmó que los robos, secuestros y asesinatos de conductores se han vuelto cotidiano. Especial

Aunque el delegado sostuvo que en Veracruz existe “buena comunicación” con las autoridades estatales, reconoció que los ataques se concentran en los límites con otras entidades. Mencionó específicamente los tramos La Esperanza, Córdoba–Orizaba, Zongolica, y La Tinaja–Paso del Toro, corredores estratégicos para el flujo de mercancías hacia el centro del país.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Veracruz registró más de 650 robos a transportistas en el último año, lo que lo coloca entre los cinco estados con mayor incidencia. El volumen equivale a un promedio de 1.7 robos diarios, pero el SESNSP no reporta secuestros de operadores con esa frecuencia ni desagrega una categoría específica para ese delito.

Los registros de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) confirman la gravedad del fenómeno: el robo de unidades pesadas aseguradas en Veracruz pasó de 576 a 728 en el periodo más reciente, un incremento que ubica al estado junto con Guanajuato y Jalisco entre los de mayor afectación. Aun así, las aseguradoras tampoco documentan secuestros diarios de conductores, y el número de homicidios vinculados al robo de carga en la entidad —según reportes extraoficiales citados por medios nacionales— oscila entre tres y cinco casos anuales.

Aunque en Veracruz existe “buena comunicación” con las autoridades estatales, los ataques se concentran en los límites con otras entidades. Especial

La brecha entre la percepción del gremio y los datos oficiales revela un patrón recurrente: mientras las estadísticas muestran un problema sostenido y de alto impacto, los operadores viven una realidad marcada por la vulnerabilidad cotidiana en rutas donde la presencia federal es intermitente. AMOTAC insiste en que la violencia se ha normalizado en los corredores interestatales y exige una estrategia coordinada que impida que los grupos delictivos “brinquen” de una jurisdicción a otra sin ser perseguidos.

“Esto es una manifestación pacífica, pero necesitamos resultados”, dijo Mendoza, quien pidió a los medios servir como enlace para que la Secretaría de Gobernación y el gobierno federal atiendan la demanda de seguridad. La organización permaneció hasta las 11:30 de la mañana en los puntos de protesta que incluyeron la carretera Xalapa-México y la salida al puerto de Veracruz.

En la región central se concentraron en la autopista Puebla-Orizaba, en donde advertían que avanzarían a la Ciudad de México si no había diálogo, pero al final levantaron el paro.