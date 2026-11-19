Como parte de las acciones de concientización alrededor de los riesgos de reacciones adversas y los incidentes relacionados con distintos dispositivos médicos, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL), que encabeza el Dr. José Antonio Muñoz Serrano, llevó a cabo la Segunda Carrera por la Farmacovigilancia y la Tecnovigilancia, el pasado 15 de noviembre, en el Parque Metropolitano de Guadalajara.

Con una asistencia de más de 700 personas, concentradas en dos categorías, el evento deportivo propuso tramos de 3 y 5 kilómetros, en los que profesionales de la salud, industria farmacéutica y ciudadanos participaron en una jornada que combinó deporte y concientización, bajo el patrocinio de hidratación a cargo de Electrolit.

Durante el evento, las personas participantes identificaron la farmacovigilancia y su importancia, encargada de identificar, evaluar y dar seguimiento a sospechas de reacciones adversas a medicamentos; asimismo, bajo el concepto de tecnovigilancia, corredores y asistentes pudieron encontrar esa misma trazabilidad en la identificación de incidentes relacionados con dispositivos médicos.

Excélsior

En México, los pacientes pueden contribuir a agilizar la identificación y el seguimiento de posibles reacciones adversas mediante VigiRam, plataforma digital que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) pone a disposición de la población para notificar malestares o efectos inesperados relacionados con el uso de medicamentos; de acuerdo con este mismo organismo, durante 2024, el Centro Nacional de Farmacovigilancia registró que las náuseas, el prurito, el vómito y la hipotensión estuvieron entre las manifestaciones clínicas notificadas con mayor frecuencia.

Con actividades como esta, COPRISJAL busca acercar la cultura de la prevención a la ciudadanía y recordar que reportar una posible reacción adversa también es una forma de contribuir a la seguridad de otros pacientes.