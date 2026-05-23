Capturan a ocho presuntos implicados en el asesinato de un custodio del Consulado de EU en Matamoros

En tres operativos simultáneos realizados en Matamoros, Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con apoyo de autoridades federales y militares, capturaron a ocho presuntos delincuentes señalados por el homicidio de uno de sus compañeros y las lesiones de otros dos agentes.

De acuerdo con informes extraoficiales, los detenidos serían integrantes del Cártel del Golfo.

Durante las acciones también se aseguró armamento bélico y droga, con lo que la cifra total de detenidos por este caso asciende a 10.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las detenciones derivaron de investigaciones enfocadas en identificar y localizar a los posibles responsables de la agresión armada contra Marcelo Vázquez Vázquez y dos de sus compañeros, ocurrida el pasado 17 de mayo al terminar su jornada laboral en el Consulado de Estados Unidos, donde se desempeñaban como custodios de seguridad.

En una primera acción, los agentes capturaron en flagrancia a Juan "M", Eduardo "N" y Víctor "N", a quienes también se les acusa de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En un segundo movimiento, fue detenido en flagrancia Juan Pablo "N", en la colonia Casablanca. Se le aseguró un vehículo con placas de Texas, un arma larga, un arma corta, cargadores, cartuchos de diversos calibres y un chaleco táctico.

Como parte del seguimiento a las indagatorias, en esa misma ciudad también se localizó y arrestó a Zurita "N", Arturo "N", José Ángel "N" y Rubén "N", señalados por la portación de armas de fuego.

En total, los operativos permitieron el aseguramiento de 21 armas largas, dos armas cortas, 35 cargadores, aproximadamente mil 371 cartuchos de diferentes calibres, 43.4 kilogramos de marihuana, 10 vehículos, 10 chalecos balísticos, seis placas balísticas, dos radios de comunicación —utilizados para alertar sobre los movimientos de las fuerzas federales— y 159 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial que integra la carpeta de investigación por la muerte del agente y las lesiones de sus compañeros.

Continuarán los operativos en Tamaulipas

Fuentes cercanas a las acciones afirmaron que los operativos proseguirán en Matamoros y, con base en las investigaciones en curso, podrían extenderse al municipio de Reynosa.

La encomienda es capturar a objetivos prioritarios presuntamente involucrados en este crimen, entre ellos otros miembros del Cártel del Golfo que habrían participado en la agresión.