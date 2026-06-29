Capturan a 3 personas con 250 kilogramos de pepino de mar y especies en veda

La Secretaría de Marina (Semar) informó que detuvo a tres personas y aseguró 250 kilogramos de pepino de mar, además de diversas especies marinas en veda y equipo especializado para pesca submarina, durante un operativo de vigilancia realizado frente a las costas de Dzilam de Bravo, en el estado de Yucatán.

La acción se llevó a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) como parte de las operaciones permanentes para combatir la pesca ilegal y proteger los recursos marinos.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, los hechos ocurrieron el 26 de junio, cuando personal de la Novena Zona Naval, a bordo de una patrulla interceptora y una embarcación tipo Defender, detectó una lancha pesquera sin matrícula con tres tripulantes a aproximadamente dos millas náuticas (3.7 kilómetros) al noroeste de Dzilam de Bravo.

Los elementos navales solicitaron realizar una inspección de rutina; sin embargo, los ocupantes ignoraron la indicación, lo que dio lugar a un seguimiento controlado hasta lograr detener la embarcación.

Personal naval localizó 250 kilogramos de pepino de mar

Durante la inspección, el personal naval localizó 250 kilogramos de pepino de mar, tres kilogramos de pulpo en veda, tres kilogramos de boquinete, además de equipo utilizado para actividades de pesca submarina, entre el que se encontraban arpones, snorkeles, visores, un compresor de aire, mangueras y aletas.

Asimismo, los elementos aseguraron una pequeña bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana, la cual también fue puesta a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Detenidos a disposición del Ministerio Público

La Semar informó que las tres personas fueron detenidas conforme a los protocolos legales. Durante el procedimiento se les informaron sus derechos y se les practicó una valoración médica para verificar su estado de salud, sin que se reportaran lesiones.

Tanto los detenidos como la embarcación, el producto marino y el resto de los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades legales.

¿Por qué está prohibida la captura del pepino de mar?

El pepino de mar es una especie de alto valor comercial cuya extracción está regulada debido a la disminución de sus poblaciones en distintas zonas del litoral mexicano. Su captura ilegal representa una de las principales amenazas para los ecosistemas marinos, ya que desempeña un papel fundamental en el equilibrio del fondo marino al reciclar nutrientes y mantener la calidad de los sedimentos.

Por esa razón, las autoridades federales mantienen operativos permanentes para combatir su extracción y comercialización fuera de los periodos autorizados o sin los permisos correspondientes.

La Secretaría de Marina reiteró que continuará realizando patrullajes marítimos en coordinación con las autoridades pesqueras para prevenir la extracción ilegal de especies protegidas y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y pesquera.

Estas acciones buscan preservar los recursos naturales de los mares mexicanos y evitar que actividades ilícitas afecten la biodiversidad y la economía de las comunidades que dependen de la pesca legal.