Cancelan el Grito de Independencia en Escuinapa, Sinaloa, por inseguridad

El Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, canceló oficialmente los festejos del Grito de Independencia previstos para este 15 de septiembre, en medio de la ola de violencia que atraviesa el municipio y luego del feminicidio de una mujer de 31 años ocurrido este lunes en la zona Centro.

El presidente municipal, Víctor Díaz Simental, confirmó la suspensión de la celebración y explicó que, aunque existe presencia de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, las autoridades tomaron en cuenta principalmente el sentir de la población.

No hay ánimo, yo creo que condiciones de seguridad para ese tipo de eventos pues sí porque hay mucha presencia de seguridad pública tanto la policía misma al municipio, la estatal o federal, pero todo lo que nos han señalado de manera personal y por redes sociales es que no quieren nada”, declaró el alcalde.

De esta manera, el municipio mantendrá únicamente los actos protocolarios y cívicos correspondientes al 15 de septiembre, incluidos los honores a la bandera, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales.

Escuinapa suspende también desfiles escolares

La cancelación del Grito se suma a la decisión anunciada previamente por el Ayuntamiento de Escuinapa para suspender los desfiles cívicos escolares de los días 14 y 16 de septiembre.

El pasado 11 de septiembre, el gobierno municipal informó que la medida obedecía a las preocupaciones expresadas por la comunidad escolar y tenía un carácter preventivo.

Esta determinación atiende a una absoluta responsabilidad y empatía la solicitud y preocupación manifestadas por las comunidad escolar”, señaló el Ayuntamiento.

La administración municipal agregó que la suspensión buscaba “garantizar la tranquilidad y proteger el bienestar de las niñas, niños y adolescentes y personal docente del municipio”.

Con la cancelación de los festejos patrios, Escuinapa tendrá este año una conmemoración de Independencia limitada a los actos oficiales, sin la celebración pública que tradicionalmente acompaña al Grito.

El Ayuntamiento de Escuinapa canceló los desfiles cívicos escolares de los días 14 y 16 de septiembre. Facebook

Feminicidio de una maestra marca el contexto de violencia

La decisión ocurre horas después del asesinato de una maestra de preescolar de 31 años, ocurrido durante la mañana de este lunes 14 de septiembre en la colonia Centro de Escuinapa.

El ataque se registró aproximadamente a las 07:15 horas, en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero, cuando la víctima se encontraba frente a su domicilio y presuntamente se disponía a cruzar la vialidad.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de seguridad acudieron al lugar y localizaron a la mujer con varias heridas de bala.

Paramédicos de Cruz Roja llegaron para brindarle atención, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras personal del Ejército Mexicano acudió para resguardar el perímetro en espera de las diligencias de la Fiscalía General del Estado.

En el sitio fueron localizados alrededor de 10 casquillos, que de acuerdo con los primeros reportes serían calibre 9 milímetros.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por este asesinato ni se han establecido públicamente las circunstancias o el móvil de la agresión.