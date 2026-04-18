La madrugada de este sábado, un hombre que conducía una camioneta blanca perdió el control de la unidad y terminó cayendo al mar a la altura del nuevo club de yates, en la zona de la marina Veramar, entre Boca del Río y Veracruz.

De acuerdo con los reportes, el vehículo circulaba en dirección de Boca del Río hacia Veracruz cuando, al tomar la curva después del Acuario de Veracruz, el conductor perdió el control y se precipitó al agua. La camioneta quedó de costado en el mar, cerca de los yates que se encontraban atracados en la zona.

Pocos minutos después del accidente, el joven que manejaba la unidad logró salir nadando por sus propios medios. Testigos señalaron que aparentemente no sufrió lesiones graves.

Más tarde, la camioneta fue extraída del agua con una grúa, en un operativo que se realizó en la marina Veramar para retirar el vehículo y evitar riesgos en la zona de navegación.

En redes sociales comenzó a circular un video del accidente, donde se observa la camioneta desplazarse a gran velocidad por el bulevar Ávila Camacho. En las imágenes se aprecia cómo el vehículo toma la curva después del Acuario, pierde el control y cae al mar.

Minutos después, se observa a un joven con camisa negra nadando y saliendo del agua, confirmando que logró escapar por sus propios medios tras el impacto.

En Veracruz, los accidentes automovilísticos por exceso de velocidad han mostrado un repunte en el último año: el estado registró más de 10,600 siniestros viales en 2024, un incremento del 11.1% respecto a 2023, según cifras oficiales recopiladas por el Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) y reportes del gobierno estatal. El exceso de velocidad figura entre las principales causas, junto con el uso del celular y conducir en estado de ebriedad.

Exceso de velocidad como factor determinante

El gobierno de Veracruz, a través de sus reportes de seguridad vial, ha señalado que los accidentes de tránsito representan uno de los principales problemas de movilidad y salud pública en la entidad. En 2024 se contabilizaron 10,673 accidentes, lo que equivale a un promedio de 150 siniestros diarios.

La mayoría de estos accidentes ocurrieron en zonas urbanas y suburbanas, donde la combinación de tráfico intenso y conductores que exceden los límites de velocidad genera un alto riesgo de colisiones.

El exceso de velocidad es señalado como una de las tres principales causas de accidentes viales en Veracruz, junto con la distracción por el uso del celular y la conducción bajo los efectos del alcohol. Las autoridades destacan que, en avenidas como Lázaro Cárdenas en Xalapa y el bulevar Ávila Camacho en Veracruz, los siniestros por velocidad excesiva son recurrentes.