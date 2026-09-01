¡Se quedó sin frenos en bajada! Camión refresquero vuelca y deja 2 heridos

Un fuerte susto y momentos de alta tensión se vivieron en las inmediaciones del fraccionamiento Campo Bello, en el municipio de El Salto, Jalisco, luego de que un camión repartidor de refrescos sufriera una aparatosa volcadura a causa de un desperfecto mecánico.

Los primeros reportes señalan que la unidad de carga descendía por una pendiente bastante pronunciada cuando el sistema de frenos falló por completo. Ante la falta de respuesta del vehículo, el chofer perdió el control del volante y no pudo evitar que el pesado camión terminara volcando y recostado sobre uno de sus costados a mitad de la vialidad.

El impacto provocó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia. Al sitio arribaron paramédicos y elementos de protección civil, quienes brindaron primeros auxilios al conductor y a su acompañante, resultando ambos con diversas lesiones producto del golpe.

Asimismo, autoridades de tránsito local resguardaron la zona y cerraron parcialmente la circulación para coordinar las maniobras con grúas de gran tonelaje, con el fin de levantar el camión, retirar el producto derramado y reabrir el paso vehicular de forma segura.