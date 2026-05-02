Entre el dolor y la indignación: despiden a Camila con reclamos de justicia

Con aplausos y reclamos de justicia y seguridad a las autoridades, fue despedida la estudiante universitaria Camila Lozano Villaseñor, víctima de una bala perdida que dispararon delincuentes contra un empleado de Petróleos Mexicanos en Reynosa, Tamaulipas.

Este sábado se llevó a cabo una misa en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, a la que acudieron familiares, amigos y miembros de la comunidad católica, pues Camila formaba parte de la Pastoral Juvenil.

Hoy nos despedimos de ti, no nos despedimos de tu historia, algún día nos volveremos a encontrar”, dijo José Ramón Lozano, padre de Camila, quien además pidió que no la olviden y guarden en su corazón un pedazo de ella.

Foto: Alfredo Peña | Excélsior

“Dígale a sus familias cuánto la aman, cuánto aman a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos, aménlos siempre y díganselo”, agregó la madre de la joven.

Neli Vidal, compañera del grupo católico, confesó sentir miedo por su integridad cada vez que sale de la preparatoria.

Foto: Alfredo Peña | Excélsior

Voy en la tarde, siento miedo a caminar por las calles y más al ver todo esto de Camila que es más cercana a mi comunidad. Hay que hacer un llamado de conciencia, no solamente de los padres, sino también del gobierno para que realmente hagan algo”, expresó.

Al finalizar la misa, el cortejo fúnebre se dirigió al panteón, donde más personas la esperaban para darle el último adiós.

La despedida estuvo llena de dolor, tristeza e impotencia, así como de exigencias a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y para que brinden mayor seguridad a la sociedad.

La joven perdió la vida el pasado 30 de abril en Reynosa, mientras se dirigía a su centro de estudios.

Al caminar a la altura de la plaza del Trabajador Petrolero, un grupo de delincuentes que viajaba en una camioneta detuvo su marcha para dirigirse a pie hacia otro vehículo que se encontraba detenido momentáneamente, en el cual viajaba Manuel Juárez, empleado de Petróleos Mexicanos.

Foto: Alfredo Peña | Excélsior

Al efectuarse los disparos, Manuel bajó del automóvil y corrió hacia la plaza; aunque trató de escapar, fue alcanzado por los proyectiles y murió en el lugar. Lamentablemente, una de las balas impactó a la estudiante.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer avances oficiales en la investigación para identificar a los presuntos responsables.

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