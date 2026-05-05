Despegar reporta un aumento en el interés de los mexicanos por viajar al Gran Premio de Miami

A días de uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario internacional, el Gran Premio de Miami, el destino comienza a posicionarse con mayor fuerza en la intención de viaje de los mexicanos, según datos de Despegar, la travel tech líder en Latinoamérica.

Este comportamiento refleja un cambio en la forma de planear: hoy, los viajeros no solo eligen un destino, sino que construyen su experiencia alrededor de momentos clave, con mayor anticipación y claridad sobre lo que buscan vivir.

"De acuerdo con nuestros datos, la demanda hacia Miami creció un 18 % esta semana en comparación con la anterior, lo que muestra a un viajero más estratégico, que no solo busca asistir a un evento, sino construir una experiencia completa alrededor del viaje. Hoy vemos una planeación más anticipada, más informada y con una expectativa clara de aprovechar al máximo cada momento", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

En este contexto, la organización integral del viaje cobra mayor relevancia, ya que permite avanzar con más claridad en cada decisión y conectar los distintos momentos de la experiencia, desde el traslado hasta las actividades en destino.

Parte de esta evolución también responde a un ecosistema de viaje cada vez más accesible y flexible. Despegar ofrece una de las propuestas más amplias del mercado, con 238 aerolíneas, más de 1.4 millones de opciones de alojamiento y múltiples alternativas de pago, lo que facilita que más personas puedan planear este tipo de experiencias.

Además, su enfoque omnicanal, que integra plataformas digitales con atención personalizada, permite acompañar a los viajeros en cada etapa, adaptándose a sus necesidades y al momento en el que deciden avanzar con su viaje.

Despegar continúa impulsando esta transformación a través de tecnología, innovación y un ecosistema en constante evolución, con el objetivo de acompañar a los viajeros desde la inspiración hasta el regreso a casa.

¿Qué hacer en Miami si se viaja por el Gran Premio?

Pensando en un viajero que busca aprovechar al máximo su experiencia, Despegar comparte algunas recomendaciones para disfrutar del destino más allá del evento:

• Explorar South Beach y su icónica arquitectura Art Déco, ideal para combinar playa y recorridos a pie.

• Descubrir Wynwood, uno de los distritos de arte urbano más relevantes de la ciudad.

• Vivir la esencia de Little Havana, con su oferta gastronómica y cultural.

• Sumarse a experiencias en el agua, como paseos en barco o actividades acuáticas.

• Recorrer zonas como Brickell o el Design District, donde conviven gastronomía, compras y vida urbana.