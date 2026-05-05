“Una carnita por la paz”, una propuesta desde el paladar y por Sinaloa

Si los mexicanos sabemos de algo es de comida, porque sabemos que en la mesa -con un taco en la mano- se pueden resolver todos nuestros problemas, unidos por una misma causa. Para el norte del país, el llamado a la carnita asada es una práctica que no solo entretiene sino también cultiva y fomenta, regenera el tejido social.

Ese es el pretexto que nos da el chef y empresario restaurantero Miguel Taniyama, quien nos invita a comer “Una carnita asada por la paz” en la explanada del Ayuntamiento de Culiacán, hoy a partir de las 17:00 horas.

“La dinámica ha sido impresionante, la aceptación. […] Esperemos que esa convocatoria realmente resulte y que sea el comienzo de esa resiliencia colectiva, que la gente deje de perder el miedo y que realmente busquemos gobernanza entre nosotros”.

Para el chef Miguel, este llamado barajea múltiples propósitos, entre ellos conseguir esa unión social que los lleve a reparar los efectos de la violencia y el narcotráfico en sus calles.

“Esa gobernanza que debemos tener ciudadanos, gobierno, familias, empresas; donde todos contribuyamos a tener una sociedad en paz, una sociedad progresiva, con oportunidades y que podamos voltear y ver a nuestros hijos, transitar a la hora que sea. Se extrañan tantas cosas vividas. Yo tuve una niñez muy diferente a la que tienen los niños hoy, y creo que esa parte no se vale”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el chef explicó que la violencia derivada del crimen organizado en Sinaloa ha provocado que la vieja y añorada práctica de la carnita asada se haya ido olvidando en la búsqueda de una sensación de seguridad tan necesaria para todos.

“Para nosotros es el convivio que, créeme, durante meses, hecho a un lado por el temor, por el miedo, por la violencia. Son momentos y espacios que tenemos que buscar y, en ese buscar, no es solamente ir a comer, es alimentar también el alma. Es también alimentar las ganas de seguir viviendo, las ganas de seguir haciendo, las ganas de agruparnos, de decir que tenemos que participar, tenemos que hacer, que exigir”.

Y es que la licencia del gobernador Rocha o del alcalde Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, no representa ninguna mejora para los sinaloenses, “no se ha resuelto absolutamente nada”.

“Creo firmemente que vendrán tiempos más complejos todavía. No hemos llegado al fondo. Todos estos meses que siguen, va a ser más grande el reto para nosotros como ciudadanos. Quien cree que esto es un tema de festejo, no. Es un tema de reflexión, es un tema de qué tenemos que hacer como ciudadanos para poder seguir y echar a andar una maquinaria ciudadana que realmente nos lleve a un buen puerto”.

Por ello, el chef aspira que, mientras arde el asador con unos buenos cortes de carne sobre la rejilla, los culichis encuentren la solución que les mejore la vida, al menos en materia de seguridad, “que entendamos y seamos valientes, seamos resilientes y aceptemos también las culpas que nosotros hemos permitido durante años o décadas”.

“Hay estudios que dicen que el setenta y tantos por ciento de los culichis no quieren saber del narco, y ese dato es sumamente importante porque implica que debemos de construir, nosotros, una nueva sociedad. Una sociedad que esté lejos de esa economía, que esté en la inventiva y en el trabajo de crear oportunidades nuevas para nuestros jóvenes. Cinco mil, entre desaparecidos y muertos, la cantidad de jóvenes y de fuerza que hemos perdido los sinaloenses en 20 meses”.

Finalmente, Taniyama apuntó que ante el aumento de niños huérfanos por el crimen organizado y las dificultades que enfrentan sus madres para sacarlos adelante, se necesita “construir entre todos una nueva infancia, una nueva adolescencia”.

“En nosotros está en seguir teniendo una sociedad violenta o tener una sociedad educada y con oportunidades. Hay mucho por hacer, pero la mediocridad de los gobiernos de hoy quiere llevarte a que dejes de tener aspiraciones, a que no seas emprendedor, a que castigues y fustigues al empresario, muchos detalles que te llevan a la pobreza. Y no solamente a la económica, sino a una pobreza del alma, de tu ciudadanía. Son situaciones que debemos meternos en el ADN de los sinaloenses y de los mexicanos, para hacerlos entender que la oportunidad está en nosotros mismos, no en un gobierno que te da migajas”.

Por ello, a partir de las 17 horas de este martes, el chef Miguel Taniyama sacará las costillitas, las cebollas y las salsas que darán sabor a este convenio social que bien hace falta para resolver los temas pendientes en la mesa.