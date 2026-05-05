Tren embiste pipa con combustible en Puente de Viborillas, Querétaro | VIDEO

Un accidente ferroviario de alto riesgo se registró la tarde de este martes en la carretera estatal 100, a la altura del Puente de Viborillas, donde un tren embistió a una pipa cargada con combustible. El incidente ha movilizado a cuerpos de emergencia ante el potencial peligro de explosión o derrame.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto ocurrió cuando la unidad de carga cruzaba la vía férrea, lo que derivó en una colisión directa con la locomotora. En el sitio ya trabajan elementos de Protección Civil y otros servicios de emergencia para contener riesgos y resguardar a la población cercana.

Operativo de emergencia y control de riesgos

Las autoridades han activado un operativo preventivo en la zona con el objetivo de evitar una tragedia mayor. La presencia de combustible eleva el nivel de riesgo, por lo que se han establecido perímetros de seguridad mientras se evalúa la situación estructural de la pipa y posibles fugas.

Cuerpos de emergencia atienden la situación en la zona para controlar riesgos y salvaguardar a la población”, señalaron fuentes oficiales en un reporte preliminar.

Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas o víctimas fatales, aunque el despliegue sugiere un escenario de alta prioridad para las autoridades.

Zona acordonada y circulación afectada

El área del accidente permanece acordonada, con restricciones a la circulación vehicular en la carretera estatal 100. Autoridades locales han solicitado a la población evitar transitar por la zona y permitir el paso libre a los equipos de emergencia.

La ubicación del incidente, en un punto de tránsito relevante, ha generado afectaciones viales y congestión en rutas alternas, mientras continúan las labores de atención.

Información en desarrollo

Las autoridades han indicado que se trata de una situación en desarrollo, por lo que en las próximas horas se espera un informe más detallado sobre las causas del accidente, el estado de los involucrados y los daños materiales.

El choque entre un tren y una pipa con combustible representa uno de los escenarios más delicados en materia de protección civil, debido al riesgo de incendio o explosión, así como al posible impacto ambiental en caso de derrame.

Por ahora, la prioridad se centra en la estabilización del área y la prevención de incidentes adicionales.

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