Calientan motores: IP y Puebla arman feria multifacética

La Feria de Puebla 2026 se llevará a cabo, por primera vez, en conjunto con organismos empresariales, informó Carla López Malo, secretaria de Desarrollo Turístico del Gobierno del estado de Puebla.

En entrevista para la Segunda Emisión de Imagen Radio, con Francisco Zea, detalló que “es una feria no solamente organizada por el gobierno, sino también por la iniciativa privada en conjunto”.

Agregó que será “una feria de poblanos para poblanos, pero también para visitantes y turistas, porque va a englobar todo”.

Hoy tenemos siete nuevos pabellones. Habrá desde el pabellón del Mundial para ir calentando motores —el 22 de mayo tenemos el partido de México contra Ghana en el estadio Cuauhtémoc—, pero también vamos a tener un pabellón exclusivo para cocineras tradicionales; más de 144 cocineras en los 18 días”, explicó.

Agregó que se instalará la Expo Militar, que se realiza en conjunto con la Secretaría de Marina. Además, se contará con el Pabellón Tecnológico, donde se incluirá a universidades para impartir talleres y capacitaciones.

Entonces, hoy podemos decir que la Feria de Puebla es un lugar de esparcimiento familiar para que todos vayan a disfrutar. No solo para ver grandes conciertos —cuya cartelera está increíble en el Teatro del Pueblo, con artistas nacionales e internacionales— y el Palenque, sino también para convivir y pasar un gran momento en el Centro Expositor”, dijo.

La secretaria indicó que la feria de este año tendrá “una visión empresarial, no solamente por parte del gobierno. Esto es algo que el gobernador nos instruyó: que siempre se tome en cuenta a la IP”.

cva*