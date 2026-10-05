Cae sujeto que intentaba salir de la Central de Autobuses con una niña de 15 años

Un hombre que pretendía salir de Nuevo León con una menor de 15 años fue detenido en la Central de Autobuses de Monterrey, Nuevo León, por el delito de rapto.

Uniformados de la policía de Monterrey lograron la detención del presunto quien fue identificado como Vicente “N”, de 38 años de edad.

Los hechos se registraron en las instalaciones de la terminal camionera ubicada en el cruce de Colón y Villagrán en el centro de Monterrey.

Los elementos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por la Central cuando la empleada de una empresa de transportes les indicó que se acercarán.

La mujer, de 27 años de edad, les comentó que una menor acababa de comprar un boleto digital para viajar a su natal Veracruz, pero iba acompañada de un adulto, quien no presentó identificación por lo que le negó la venta de su pasaje.

Niña de 15 años rescatada de la Central de Autobuses de Monterrey Foto: Especial

Ante los hechos, la empleada de la línea de autobuses pidió apoyo a los uniformados municipales.

Al arribar, el papá de la adolescente dijo que tuvo una discusión con la menor la noche del jueves por lo que al llegar de su trabajo a casa no la encontró, motivo por el cual interpuso la denuncia ante el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI).

Por otra parte, al ser entrevistada, la menor indicó que buscaba reunirse con su madre en Veracruz y el sujeto detenido pretendía acompañarla.

El papá de la menor solicitó la detención del hombre que fue arrestado por los policías.

La Secretaría de Seguridad municipal señaló que el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público por el delito que resulte.

Sin rastro de Kimberly Hilary Moya

Por Brenda Salas

Hoy se cumple un año de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, de 16 años de edad, quien fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025 en la colonia San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan, Estado de México.

A un año de los hechos, su madre Jaqueline González acudió a las inmediaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde un grupo de madres buscadoras mantiene un plantón para exigir que las autoridades federales atraigan y den seguimiento formal a sus denuncias.

Como parte de la jornada, la señora Jaqueline entregó rosas a las manifestantes como símbolo de esperanza y colocó una lona con la consigna principal: "Te seguiremos buscando Kim".

A pesar de que existen dos personas detenidas, Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, quienes fueron vinculados a proceso por su probable participación como coautores materiales en la desaparición, un delito agravado por tratarse de una mujer adolescente, la familia señala que no ha habido avances en la investigación ni los imputados han querido declarar.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 2 de octubre Kimberly salió de su domicilio rumbo a un ciber café para sacar copias de una tarea. Cámaras de seguridad captaron su ingreso y salida del establecimiento, momento en el cual fue interceptada en la calle Filomeno Mata presuntamente por Gabriel Rafael, quien la habría obligado a subir a un vehículo Volkswagen gris, conducido supuestamente por Paulo Alberto.

Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) permitieron asegurar unas botas con manchas hemáticas en el taller de torno donde laboraba Gabriel Rafael; dichas muestras coinciden genéticamente con los padres de la víctima, los videos analizados muestran al implicado usando ese calzado y siguiendo a la joven.

Pese a los operativos de búsqueda, cateos en la zona y el ingreso de los presuntos responsables al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Kimberly continúa sin ser localizada. Por ello, su familia insiste en que la FGR atraiga el caso para utilizar recursos tecnológicos avanzados y dar con su paradero.