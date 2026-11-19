En un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), fue detenido Irvin Eduardo ‘N’, alias ‘El Pagador’, ‘El 17’ o ‘Viejo Menor’, presunto líder de la célula criminal 'Fuerzas Especiales Avendaño’, grupo vinculado a ‘Los Mayos’ del Cartel de Sinaloa, confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario detalló en un mensaje, en su cuenta oficial de X, que fueron detenidas otras dos personas ligadas a este grupo, durante el operativo realizado en Mocorito.

“En una operación encabezada por @SEMAR_mx en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico —por conducto de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fue detenido Irvin Eduardo N, alias «El Pagador», «El 17» o «Viejo Menor», líder de una célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, grupo vinculado a «Los Mayos».

“En el operativo, realizado en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, también fueron detenidos Jesús Miguel N, «El Chendo», presunto jefe operativo y logístico del grupo, y José Antonio N”, detalló García Harfuch.

El funcionario indicó que integrantes de este grupo ya habían sido detenidos en 2025, pero fueron puestos en libertad, en cumplimiento a una suspensión.

“ La @SSPCMexico ya había detenido a ambos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis. Fueron vinculados a proceso y posteriormente quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional.

“Hoy fueron detenidos nuevamente. Los otros tres detenidos son Juan de Dios N, Manuel N y Brayan Alexis N. Se aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de cristal, ocho kg de cocaína, 15 radios. Se vincula al grupo con laboratorios clandestinos en Chiapas”, indicó.

García Harfuch explicó que este grupo está vinculado a la masacre de 19 personas en La Concordia, Chiapas, en junio de 2024; y, en Sinaloa, a otros asesinatos.

“Entre los hechos que se le atribuyen están el homicidio de 19 personas en La Concordia y, en Culiacán, el ataque a una familia en el que murieron dos menores de edad, el homicidio de Adal Peña, «El Tata», y el de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

“En otra investigación el «El Chendo» y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por secuestro. Esta acción forma parte del trabajo diario del @GabSeguridadMX, @Defensamx1, @SEMAR_mx @SSPCMexico, @GN_MEXICO_, @FGRMexico, para el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa”, detalló Harcía Harfuch.

Captura

Sobre este operativo, Marina y el Gabinete de Seguridad informaron que en total se detuvo al líder de un grupo delictivo, a su jefe operativo y cuatro personas más.

En inmediaciones de un domicilio ubicado en la sindicatura de Mazate de los López, se detuvo a Jesús “N”, alias “Chendo”, e Irving Eduardo “N”, alias “Pagador”, señalados como líder y jefe operativo, respectivamente, de las 'Fuerzas Especiales Avendaño’.

También se detuvo a cuatro hombres más, presuntos trasgresores de la ley, a quienes se les aseguraron armamento y droga; por lo que quedaron a disposición de la autoridad correspondiente quien determinará su situación jurídica.