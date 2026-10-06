Cae en Sinaloa implicado en secuestro y homicidio ocurrido en Guadalajara en 2012

En una acción coordinada entre autoridades estatales, la Fiscalía del Estado de Jalisco logró la captura en Culiacán, Sinaloa, de Víctor Eustacio “N”, presunto integrante de una célula delictiva buscado por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada tras hechos ocurridos en Guadalajara en 2012.

La aprehensión del imputado, ejecutada el pasado 3 de octubre, se concretó en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado Décimo Sexto de lo Penal del Primer Partido Judicial. Con esta detención, suman nueve los implicados capturados y puestos a disposición de la justicia por este mismo caso.

De acuerdo con los expedientes de la investigación, el detenido formaba parte de una agrupación criminal a la que se le atribuye la privación de la libertad de un hombre, registrada el 26 de noviembre de 2012 en la capital jalisciense. La banda exigió una elevada suma económica a cambio de su liberación. Pese a que los familiares realizaron el pago solicitado, los captores privaron de la vida a la víctima en un inmueble ubicado en la colonia La Cruz, en Guadalajara.

Tras la denuncia presentada por los familiares de la víctima y la posterior integración de la averiguación previa, el juez de la causa emitió las respectivas órdenes de aprehensión contra los señalados. La labor de inteligencia de la representación social permitió rastrear el paradero de Víctor Eustacio “N” hasta el estado de Sinaloa, donde se solicitó la colaboración institucional para concretar su arresto.

Al respecto, la Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró su compromiso institucional para dar seguimiento a las indagatorias y asegurar el esclarecimiento de los hechos: “Se continuará con las investigaciones necesarias para el total esclarecimiento de los casos denunciados, sin importar la temporalidad, con el objetivo de procurar la justicia y evitar la impunidad”.