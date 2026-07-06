Gabinete de Seguridad asegura mil 500 tarjetas bancarias en Sonora

Durante dos operativos de cateo realizados por elementos del Gabinete de Seguridad, el pasado fin de semana, en los municipios de Nogales y Agua Prieta, Sonora, fueron aseguradas mil 500 tarjetas bancarias.

El organismo de seguridad del Gobierno de México informó en su reporte de resultados correspondiente a este periodo, que en sendos cateos fueron detenidas diez personas y se aseguraron un arma corta, un arma larga, un rifle de diábolos, cuatro cartuchos y diversas dosis de droga.

El Gabinete de Seguridad informó que durante el pasado fin de semana se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz.

En este periodo fueron detenidas más de 50 personas; además se aseguraron 33 armas largas, 11 cortas, 146 cargadores, 5 mil 231 cartuchos y 23 artefactos explosivos improvisados.

Además se aseguraron un arma corta, un arma larga, un rifle de diábolos, cuatro cartuchos y diversas dosis de droga Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

En el informe se detalló que en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), en el poblado El Habal, aseguraron ocho artefactos explosivos improvisados, dos armas largas, 40 cargadores, 19 piezas de equipo táctico y tres teléfonos celulares.

Durante un operativo en la colonia Las Cupias, en Navolato, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 13 artefactos explosivos improvisados. En Culiacán, en la localidad San Manuel, personal militar aseguró tres armas largas, 14 cargadores, 610 cartuchos, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.

En Elota, en el poblado Playa Cueta, personal de Marina aseguró dos artefactos explosivos artesanales, cuatro cargadores y 186 cartuchos.

En dos acciones realizadas en la mar, en aguas de Chiapas, elementos de la Armada aseguraron, en una primera, dos embarcaciones menores, con ocho tripulantes, cinco de ellos de nacionalidad extranjera, quienes fueron detenidos, y decomisaron 1.2 toneladas de presunto clorhidrato de cocaína.

En la segunda acción también se detuvo a dos embarcaciones menores con cuatro tripulantes de nacionalidad extranjera y se decomisaron 2 mil 990 kilos de presunta cocaína.