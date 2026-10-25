Cae exoficial mayor de Copalillo, Guerrero, por vínculos con 'Los Tlacos'

En cumplimiento a una orden judicial, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a Samuel Benítez Cantorán, ex oficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo, Guerrero, al ser señalado como presunto jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo Los Tlacos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Se indicó que, junto con Benítez Cantorán, también fueron detenidos, el pasado 23 de octubre, Pedro “N” y Heriberto “N”, en posesión de armamento, droga y dinero en efectivo.

Los elementos de las comandancias de la Novena Región Militar y 35 Zona Militar ejecutaron las órdenes de captura en contra del ex oficial mayor y sus presuntos cómplices, a quienes se les acusa de amenazas e intimidaciones.

Detallan intimidaciones a comerciantes

Se detalló que, con esas intimidaciones, los comerciantes locales eran obligados a comprar diversos productos de la canasta básica, como parte de un esquema de control y acaparamiento de insumos de primera necesidad.

La Defensa indicó que los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional que los requiere en Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.