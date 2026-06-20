Cae El Comandante Nico, líder del Cártel de Juárez; paseaba con dos texanas armadas

Un sicario del Cártel de Juárez que se paseaba con dos ciudadanas estadounidenses en Ciudad Juárez, fue detenido por la policía la noche del viernes. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó del arresto de Nicolás P. V., alias “El Nico” o “El Comandante Nico”, de 26 años, presunto líder criminal y generador de violencia en la zona de El Valle de Juárez.

La intervención se llevó a cabo la noche del 19 de junio en el cruce del bulevar Gómez Morín y la calle Faraday, en la colonia Partido Senecú de Ciudad Juárez. El detenido, originario de El Porvenir, en el Valle de Juárez, iba acompañado por Iraís R. A., de 35 años, y Anabel C., de 20 años de edad, ambas originarias de El Paso, Texas. Los detenidos circulaban a bordo de un vehículo Audi en color negro con placas del estado de Texas.

El arsenal asegurado

Durante la revisión física de la unidad, los agentes estatales aseguraron un importante poder de fuego:

5 armas largas tipo fusil calibre .223.

tipo fusil calibre .223. 1 arma larga calibre 7.62x39 milímetros (conocida popularmente como "cuerno de chivo").

calibre 7.62x39 milímetros (conocida popularmente como "cuerno de chivo"). Cargadores completamente abastecidos y cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Cabe mencionar que “El Nico” era considerado por la SSPE como un objetivo prioritario. Durante el pasado mes de febrero se había desplegado un intenso operativo para dar con su paradero, al ser plenamente identificado como el pilar operativo de un grupo criminal que mantenía bajo asedio la zona del Valle.

Tanto los tres detenidos como las armas de fuego de grueso calibre y el vehículo de lujo fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para determinar su situación jurídica.