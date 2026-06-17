Rafael Caro Quintero entre acuerdo de culpabilidad y un jurado anónimo en audiencia en Nueva York

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó que el jurado que eventualmente juzgue a Rafael Caro Quintero permanezca bajo anonimato y reciba medidas especiales de protección, mientras la defensa del narcotraficante mexicano mantiene conversaciones con el gobierno estadounidense para explorar un posible acuerdo de culpabilidad que evite llegar a juicio.

La petición fue discutida durante una audiencia celebrada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde fiscales y abogados revisaron aspectos relacionados con pruebas clasificadas, procedimientos de seguridad y el calendario procesal del caso.

Caro Quintero, considerado una de las figuras más emblemáticas del narcotráfico mexicano y uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, compareció ante el tribunal mientras continúa enfrentando acusaciones por narcotráfico, empresa criminal continuada y por su presunta responsabilidad en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

¿Por qué Estados Unidos quiere un jurado anónimo?

La Fiscalía argumentó que las medidas extraordinarias son necesarias para preservar la integridad del proceso judicial y evitar cualquier intento de presión o intimidación sobre los ciudadanos que participen en el juicio.

En documentos entregados a la Corte, los fiscales solicitaron que los nombres, domicilios y centros de trabajo de los integrantes del jurado no sean revelados ni a las partes ni a sus representantes legales.

Además, pidieron que los jurados sean transportados diariamente por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y permanezcan aislados del público durante su estancia en el tribunal.

Según el Ministerio Público, el caso involucra delitos de una gravedad excepcional y existe preocupación por la posibilidad de interferencias externas.

Los fiscales sostuvieron que Caro Quintero cuenta con antecedentes que justifican medidas especiales de protección, citando tanto el asesinato de un agente federal estadounidense como supuestas actividades delictivas que habrían continuado mientras permanecía encarcelado en México.

Defensa y gobierno exploran una salida negociada

Uno de los aspectos más relevantes de la audiencia fue la confirmación de que la defensa mantiene conversaciones con las autoridades estadounidenses para alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad.

El fiscal Francisco Navarro informó al tribunal que ambas partes continúan negociando, aunque aclaró que hasta el momento no existe un entendimiento definitivo.

Un eventual acuerdo requeriría que Caro Quintero modificara su declaración actual de no culpabilidad, lo que podría evitar la celebración de un juicio prolongado y complejo.

Los registros judiciales indican que el acusado renunció formalmente a su derecho a un juicio rápido, una decisión que permite ampliar los tiempos procesales mientras continúan las negociaciones y el intercambio de evidencia.

Rafael Caro Quintero. Reuters

Un caso considerado complejo por la justicia estadounidense

Durante la audiencia, el juez Frederic Block confirmó que el expediente ha sido clasificado como un caso complejo debido al volumen de pruebas, la naturaleza de los cargos y los procedimientos relacionados con información sensible.

La Fiscalía también solicitó protección especial para determinados documentos y evidencias que considera vinculados con asuntos de seguridad nacional.

Asimismo, se planteó la necesidad de analizar medidas adicionales de resguardo para garantizar que el proceso judicial se desarrolle sin presiones externas y con imparcialidad.

Sin embargo, el juez consideró prematuro resolver de inmediato la solicitud relacionada con el jurado anónimo y determinó que la discusión continuará en futuras audiencias.

Próxima audiencia en octubre y juicio previsto para 2027

La Corte fijó una nueva audiencia de revisión para el 1 de octubre de 2026, fecha en la que se espera que las partes informen sobre los avances de las negociaciones y se definan aspectos pendientes relacionados con la protección del jurado y la evidencia clasificada.

De acuerdo con el calendario judicial actual, el inicio del juicio está previsto para el 8 de marzo de 2027, aunque esa fecha podría modificarse si la defensa y la Fiscalía alcanzan un acuerdo antes de llegar a esa etapa.

La evolución de las conversaciones será determinante para definir si uno de los procesos más relevantes relacionados con el narcotráfico mexicano en Estados Unidos concluye mediante una negociación judicial o se resuelve ante un jurado federal.

¿Quién es Rafael Caro Quintero?

Rafael Caro Quintero es identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, organización considerada el origen de varias estructuras criminales que posteriormente dominaron el tráfico de drogas en México.

Su nombre permanece ligado al caso del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, cuyo asesinato provocó una de las mayores crisis diplomáticas y de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico.

Tras años de litigios, capturas y procesos judiciales en ambos países, actualmente enfrenta en Nueva York uno de los juicios federales más relevantes de las últimas décadas.