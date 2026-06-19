Cae colaborador de “El Virus” durante cateo en Azcapotzalco

Durante un cateo en un inmueble previamente asegurado, en la colonia Centro de Azcapotzalco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lograron la captura de seis presuntos integrantes de una célula delictiva, entre ellos un colaborador cercano a Alberto “N”, alias El Virus, uno de los principales generadores de violencia en esa demarcación y quien fue detenido en Hidalgo.

La captura de los seis presuntos delincuentes ocurrió luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente detectaron la ruptura de sellos en un predio ubicado sobre la calle Esperanza.

El inmueble se encontraba bajo resguardo de las autoridades; sin embargo, al llegar al lugar, los uniformados observaron que la puerta de uno de los departamentos estaba abierta.

En el interior había varias personas reunidas alrededor de una mesa con decenas de envoltorios con características similares a las utilizadas para la distribución de narcóticos, por lo que ingresaron al lugar.

Tras una revisión preventiva fueron detenidos seis hombres de 50, 49, 49, 47, 41 y 39 años de edad.

Foto: SSC

En el sitio se aseguraron 64 dosis de cocaína, varias porciones de cocaína en piedra, 97 bolsitas con marihuana, una báscula gramera, siete teléfonos celulares, una tableta electrónica, además de documentos de identificación.

Los detenidos y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e investigará el posible vínculo de los implicados con grupos delictivos que operan en el norte de la capital.

Luego de un cruce de datos la SSC reveló que el sujeto de 47 años de edad, sería un operador cercano de Alberto “N”, alias “El Virus”, detenido el jueves en Hidalgo mediante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y corporaciones de seguridad de esa entidad.

Foto: Especial

El Virus, de 31 años de edad, acusado de feminicidio y al menos cinco homicidios, era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en diversos hechos violentos registrados en Azcapotzalco.

Las investigaciones lo ubican como líder de una organización criminal dedicada al robo, robo a transportistas, distribución de drogas, extorsión y homicidio.

De acuerdo con las indagatorias, la organización encabezada por “El Virus” mantuvo durante un tiempo una alianza con el grupo conocido como “Los Mal Portados”, relacionado con el llamado “Cártel Nuevo Imperio”.

No obstante, esa relación terminó por fracturarse y dio paso a una confrontación por el control de actividades ilícitas, que las autoridades vinculan con diversos hechos de violencia ocurridos en Azcapotzalco.