CIUDAD DE MÉXICO.– El Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Aguascalientes presentó ante la Cámara Alta los resultados y mecanismos de su estrategia de seguridad, la cual se posiciona actualmente como “el mejor evaluado del país”. Durante su comparecencia en la sede legislativa, la delegación estatal expuso los indicadores de efectividad que respaldan el funcionamiento de su red de vigilancia y despacho, consolidando a la entidad como un referente operativo en materia de reacción inmediata en México.

La presentación se realizó a invitación expresa de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, espacio donde la directora general del C5i Aguascalientes, Michelle Olmos Álvarez, compartió la trayectoria de la institución como un “caso de éxito nacional en la atención de emergencias”. Ante los legisladores federales, la funcionaria desglosó los protocolos administrativos y operativos que han permitido reducir los tiempos de respuesta y optimizar los recursos públicos destinados a la protección ciudadana.

Durante su intervención en el recinto legislativo, Olmos Álvarez dio a conocer las prácticas que distinguen a la entidad en el manejo de crisis, señalando que estos esquemas “pueden servir como referencia para fortalecer los sistemas de seguridad y respuesta en otras entidades del país”. La exposición puso énfasis en la replicabilidad de los procesos internos del centro, destacando la importancia de estandarizar la recepción de reportes y la canalización de alertas hacia las distintas corporaciones policiales y de auxilio médico.

La titular del organismo explicó que la articulación efectiva entre las diversas dependencias de gobierno y el aprovechamiento de herramientas digitales permiten atender los reportes ciudadanos “de manera más rápida y eficiente, desde la recepción de una llamada al 911 hasta el seguimiento de la respuesta en campo”. Este flujo operativo garantiza que cada incidente registrado en las líneas de emergencia cuente con trazabilidad completa, evitando duplicidad de esfuerzos entre los cuerpos de seguridad municipales y estatales.

Asimismo, la funcionaria destacó que estos avances forman parte integral del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, estrategia impulsada por la gobernadora Tere Jiménez, mediante la cual el centro opera con “infraestructura tecnológica de vanguardia y personal que recibe capacitación permanente”. De acuerdo con lo expuesto ante los senadores, la inversión sostenida en equipamiento y la profesionalización continua de los operadores han sido factores determinantes para fortalecer la capacidad de reacción y encabezar las evaluaciones nacionales.

En el rubro técnico, Olmos Álvarez subrayó que la robustez de su red de telecomunicaciones resulta fundamental para ubicar incidentes con precisión, compartir datos críticos “en tiempo real y mantener una comunicación permanente entre el personal del C5i y las corporaciones que atienden las emergencias en campo”. Esta conectividad ininterrumpida facilita el despliegue táctico de las unidades en tierra y mejora la toma de decisiones durante operativos de alto impacto en todo el territorio hidrocálido.

Para cerrar su participación ante la Comisión de Seguridad Pública, la directora general resaltó la integración orgánica de la Policía Cibernética dentro de la estructura del C5i, una medida estratégica que facilita la “atención especializada de reportes relacionados con delitos e incidentes digitales”. Con esta incorporación, el centro amplía su cobertura más allá de la vigilancia física tradicional, brindando soporte técnico e investigación preventiva frente a las amenazas que ocurren en el entorno virtual.