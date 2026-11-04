Búsqueda de desaparecidos será inmediata en Edoméx; Delfina Gómez activa Centro de Mando
Desde el primer reporte de una persona desaparecida, las autoridades del Estado de México podrán iniciar acciones simultáneas de localización, sin esperar los procedimientos de otras dependencias.
Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, dio a conocer el inicio de operaciones del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, esto con el propósito de agilizar y reducir los tiempos de búsqueda para personas desaparecidas.
La gobernadora también informó que, mediante herramientas tecnológicas, el nuevo centro reunirá los reportes de desaparición y las alertas nacionales.
Con el nuevo centro se busca dar seguimiento permanente y continuo a cada caso, permitiendo atender las principales demandas de las familias.
Por su parte, se busca que instituciones como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, trabajen en conjunto e intervengan según sus atribuciones, sin la necesidad de depender de los avances de otras instancias.