Búsqueda de desaparecidos será inmediata en Edoméx; Delfina Gómez activa Centro de Mando

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, dio a conocer el inicio de operaciones del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, esto con el propósito de agilizar y reducir los tiempos de búsqueda para personas desaparecidas.

La gobernadora también informó que, mediante herramientas tecnológicas, el nuevo centro reunirá los reportes de desaparición y las alertas nacionales.

Estas herramientas servirán para el análisis y el intercambio de información en tiempo real Especial

Con el nuevo centro se busca dar seguimiento permanente y continuo a cada caso, permitiendo atender las principales demandas de las familias.

Por su parte, se busca que instituciones como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, trabajen en conjunto e intervengan según sus atribuciones, sin la necesidad de depender de los avances de otras instancias.