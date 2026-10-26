Búsqueda de desaparecidos: avanza la instalación de buzones de paz en iglesias

Han transcurrido dos meses desde que la Iglesia católica puso a disposición de las madres y familias buscadoras sus instalaciones para la colocación de buzones de paz y con ello aumentar las posibilidades de obtener información que ayude a localizar a sus seres queridos.

Durante este periodo ¿qué ha ocurrido en los templos católicos?, ¿cuál ha sido la respuesta de las comunidades parroquiales?, ¿ha resultado sencillo o complicado instalar los buzones? son algunos de los cuestionamientos que Grupo Imagen planteó a Abraham Flores, coordinador de la vicaría para los laicos del mundo de la Arquidiócesis Primada de México.

Para el responsable de impulsar la participación social en las comunidades dentro de la Iglesia católica, es importante tener en cuenta que colocar un buzón de paz no es una decisión que pueda tomarse de un día para otro al demandar previamente un proceso de capacitación y sensibilización.

Flores subrayó que se trata no sólo de proporcionar las condiciones de seguridad para resguardar la información que pueda albergar el buzón, sino también de recordar permanentemente a los asistentes al templo la dolorosa realidad por la que atraviesan miles de familias mexicanas: la desaparición de personas.

La instalación de los buzones de paz es un proceso cultural, no es un elemento nada más de infraestructura; es también crear el espacio para que se dé la confianza de que exista el buzón y además hacerle saber a la comunidad que cualquier cosa que pueda saber sobre el paradero de alguna persona o bien mostrar su solidaridad y empatía con las familias de los desaparecidos, lo puede expresar a través de una carta anónima”, explicó.

Al surgir dudas de índole legal o sobre cómo custodiar el buzón e incluso dónde colocarlo es que cada comunidad marca su propio ritmo respecto del momento en que deba instalarse.

“Cada comunidad está discerniendo en cómo, cuándo, cómo lo ponen. No es un asunto de instalarlos y vámonos, sino es un proceso cultural (...) Ahorita hay un proceso de formación porque hay dudas lógicas al ser obviamente un elemento tan delicado de la información, del manejo. Entonces, vamos a las parroquias que nos piden asesorías, les explicamos bien cómo es el protocolo para instalar un buzón de paz, desde el tipo de material que puede ser hasta el lugar más apropiado para instalarlo”, reiteró en la entrevista.

Buzón de paz instalado en la Catedral de Nuestra Señora de la Asuncion, en Hermosillo, Sonora. Daniel Sánchez Dórame

En el proceso de sensibilización a la comunidad y a los agentes de pastoral están presentes las madres buscadoras, pues se trata de una iniciativa de ellas como parte de las acciones que despliegan desde hace tiempo para localizar a sus hijos e hijas.

Es decir, que las madres buscadoras participan en las decisiones de “dónde y cómo instalarlo”, abundó.

El coordinador de la vicaría para los laicos del mundo reconoció que el reto es que existan todos los elementos de seguridad previstos en el protocolo para el párroco, los agentes de pastoral y el propio buzón.

Medidas y alcances de los buzones de paz. Jesús Sánchez

Prevén instalar 40 buzones de paz antes de finalizar 2026

Del 27 de agosto pasado al día de hoy se han instalado 11 buzones de paz en templos de la Arquidiócesis Primada de México, entre ellos uno en pleno corazón de la colonia Roma, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc, identificada como uno de los lugares con mayor incidencia en el delito de desaparición de personas.

La Parroquia de La Sagrada Familia, un templo con más de 115 años de historia, custodia el receptáculo aceptado por la comunidad hace apenas unas semanas y colocado al lado del altar del padre Miguel Agustín Pro y a los pies de una imagen de la virgen de Guadalupe.

Fue elaborado con madera y diseñado en forma vertical, parecido a una alcancía de aproximadamente un metro de alto.

En su parte frontal luce un letrero blanco con letras azules y negras que informa a la feligresía que se trata de un buzón de paz.

De acuerdo con el pronóstico de Abraham Flores, para finales de 2026 quedarán instalados buzones en al menos 40 templos de la arquidiócesis de México; esa cifra será el equivalente a 10% del total de recintos que conforman la arquidiócesis, la cual tiene presencia en 11 alcaldías.

Además de La Sagrada Familia, situada en la alcaldía Cuauhtémoc, los buzones de paz que se han instalado a partir del anuncio del cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México se ubican en demarcaciones como Tlalpan, Benito Juárez y Álvaro Obregón.