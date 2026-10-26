Comisión de Derechos Humanos de NL exige respeto en escuelas a menores con autismo

Por discriminación, exclusión escolar y maltrato a seis menores y adolescentes con autismo u otras condiciones de neurodesarrollo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió dos recomendaciones a la Secretaría de Educación de este estado.

La presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano, explicó que los expedientes CEDH-2023/1314/01 y CEDH-2026/941/01 evidencia la necesidad de transformar prácticas y políticas educativas para garantizar que todos los estudiantes puedan ingresar, permanecer, aprender y participar en igualdad de condiciones, sin que su discapacidad o necesidades de apoyo se conviertan en una barrera.

No se trata de una concesión o un acto de buena voluntad; es una obligación del estado y una condición indispensable para construir una sociedad sin discriminación", aseguró.

Del primer expediente, la comisión documentó cinco casos de discriminación en los que se registraron negativas de admisión, condicionamientos para permanecer en la escuela, falta de preparación institucional para atender a los estudiantes con discapacidad y maltrato por parte del personal docente.

En los hechos se identificó el caso de un niño cuya permanencia en el colegio se condicionó a que su familia contratara una "maestra sombra", así como el de una niña que se le negó la admisión en dos ocasiones, pese a que la propia institución reconoció sus aptitudes.

En el segundo expediente, la CEDHNL acreditó que un niño de 10 años con autismo nivel tres permaneció sujeto con un cinturón a su silla escolar al menos siete meses en un Centro de Atención Múltiple.

El personal del plantel advirtió sobre las marcas que la medida dejaba en sus piernas y aún así, permitió que continuara. También se identificó que el menor era objeto de agresiones por parte de otros estudiantes y no se informaba a la familia.

Ambas recomendaciones solicitan a la Secretaría de Educación emitir el Reglamento para la Educación Inclusiva y desarrollar lineamientos para la flexibilización curricular plena de la educación básica, un programa educativo inclusivo y un protocolo para la identificación temprana de capacidades, entre otras medidas.