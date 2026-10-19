'El Bronco' trabaja sinergia con el Partido Verde de cara al 2027

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, se reunió con la dirigencia estatal del Partido Verde con el objeto de realizar sinergia rumbo a los comicios de 2027.

La reunión estuvo encabezada por Édgar Salvatierra, dirigente en Nuevo León del partido, y el ex mandatario estatal, quien llegó al gobierno por la vía independiente.

En el encuentro se acordó como tema prioritario el municipio de García y analizar las posibilidades de recuperarlo por parte del partido Verde.

“Analizamos la situación de García y vemos que como partido podemos recuperarlo y el ex gobernador es un conocedor del municipio, por eso estamos contentos de que comience a colaborar con nosotros”, expuso Salvatierra.

En la reunión también estuvieron presentes la diputada local Claudia Chapa, así como el diputado federal Héctor de la Garza.

Carrera política de “El Bronco”

“El Bronco”, quien actualmente tiene 68 años, es ingeniero agrónomo y durante su paso por la Universidad Autónoma de Nuevo León fue líder opositor al aumento en la tarifa del transporte público.

Fue ahí donde se fogueó en la política y adquirió el mote de “El Bronco”.

Militó por 30 años en el PRI, partido que lo llevó a ocupar su primer puesto en la administración pública como jefe del programa forestal de Nuevo León, durante la gubernatura de Jorge Treviño Martínez, de 1985 a 1991.

Con el mismo partido se convirtió en secretario de acción juvenil de la Confederación Nacional Campesina (CNC), diputado federal (1991-1994), y legislador local (1997-2000).

En 2009 ganó la presidencia del municipio de García, también con el PRI, para después renunciar a la militancia del partido y lograr el triunfo como candidato independiente al gobierno de la entidad en 2015.

Jaime Rodríguez Calderón fue candidato independiente a la Presidencia de México en las elecciones federales de 2018.