Sonora impulsa alianza minera y de inversiones estratégicas con Chile

Con el objetivo de posicionar a Sonora como un destino clave para la atracción de inversiones y fortalecer la competitividad económica, el gobernador Alfonso Durazo, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Chile en México, Francisco Javier Chahuán.

Durante el encuentro, en el que participaron representantes de más de 20 cámaras empresariales, el Clúster de Energía y la Asociación de Mineros de Sonora, se generaron oportunidades de colaboración enfocadas en la industria minera, el desarrollo de proveedores y la llegada de empresas especializadas.

Acompañado por el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, el mandatario estatal explicó que esta agenda bilateral busca consolidar las ventajas competitivas de la entidad y aprovechar su potencial minero. Como parte de los acuerdos alcanzados, se impulsará la cooperación directa entre Sonora y la región chilena de Antofagasta para desarrollar proyectos de interés común, fortalecer las cadenas de suministro y facilitar el intercambio de tecnología y mejores prácticas.

Respecto a las metas de esta alianza internacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño enfatizó que "el objetivo de este encuentro es fortalecer la relación entre Sonora y el país sudamericano, además de establecer mecanismos de cooperación que favorezcan el crecimiento de la industria minera y su cadena de valor".

Durante las mesas de trabajo, la comitiva chilena, integrada por el ministro consejero Sebastián Labra Grez; Marcelo Sobarzo Anento, director comercial de ProChile en México; Adalid García Pina, encargada de Industrias e Inversiones de ProChile; y Carlos Alejandro Moreno Falcón, directivo de AMSAC–Übergbau, realizó un recorrido por el Puerto de Guaymas para abordar proyectos de infraestructura y logística comercial.