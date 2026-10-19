“Hay un tufo desagradable a política”: César Jáuregui rechaza acusaciones por caso de la CIA

César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, rechazó las imputaciones en su contra por la operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio estatal y calificó el proceso en su contra como una maniobra con trasfondo partidista.

Durante la audiencia inicial del domingo, que se prolongó por más de diez horas y en la que se presentaron 45 testimonios ministeriales, el exfuncionario fue acusado por parte del gobierno estatal de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.

Esto, al presuntamente autorizar y encubrir que cuatro agentes extranjeros participaran en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, el pasado 16 de abril, luego de lo cual dos de los estadunidenses y dos agentes estatales murieron en un accidente carretero.

Durante su intervención en la audiencia, Jáuregui Moreno expuso que en el expediente de la Fiscalía estatal no hay señalamientos directos en su contra:

“Nos pasamos seis o siete horas escuchando diversos testimonios que se dieron con absoluta libertad, que fueron exhaustivos en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y no hay una sola referencia específica que me señale en los hechos relacionados con la intervención de agentes extranjeros en el operativo”, aseguró.

Reprochó que la parte acusadora pretenda construir responsabilidades penales a partir de presunciones y de dos videos donde se le observa dialogar con colaboradores habituales. Al recordar el fallecimiento de Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, cuestionó si el proceso en su contra es en beneficio de los narcotraficantes:

“¿Qué hubiera pasado si el comandante Oseguera hubiese sobrevivido al accidente? ¿Lo hubiéramos sacado del hospital para meterlo a la cárcel? Muchas veces me he preguntado también si no se estarán carcajeando los narcotraficantes que sufrieron el daño de ver afectados sus intereses en El Pinal. Deben estar cuando menos contentos de ver lo que está ocurriendo con la actuación de las autoridades”, aseguró.

Desestimó los señalamientos de un eventual riesgo de fuga o de recibir protección internacional:

“Pretender que yo tengo conexiones extranjeras que me pueden permitir evadirme de la acción de la justicia, ¿será suponer que el gobierno de Estados Unidos participaría en acciones ilegales para favorecer a personas que tienen algún proceso legal pendiente en México? (...) Me parece temeraria e irresponsable la acusación que se pretende formular”.

Descartó que su caso represente un riesgo de fuga porque tiene arraigo en Chihuahua: fungió cinco años como secretario del Ayuntamiento de la capital, año y medio como secretario general de Gobierno y casi cuatro años al frente de la Fiscalía.

“Debo de señalar también, es inevitable: en este asunto hay un tufo desagradable a política. (...) Yo tengo hoy una pretensión que más me arraiga a Chihuahua, que es pública y notoria, que se ha manifestado todos los días en noticieros, en medios de comunicación, en redes sociales: que me arraiga de una manera extraordinaria a esta tierra porque he pretendido ser candidato a un cargo de elección popular”.

Recordó casos históricos de persecución judicial en la entidad y exigió un tribunal apegado estrictamente al derecho:

“No (quiero) tener que enfrentarme, como alguna vez enfrentó don Guillermo Prieto Luján ante un colegio electoral, frente a una justicia ciega, sorda, muda, ataráxica, paralítica, pero mucho menos una justicia hija de la consigna”.