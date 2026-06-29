Brigada de México rescata a dos personas en Venezuela: Sheinbaum; “se enviará más ayuda”

Este lunes 29 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la brigada mexicana desplegada en Venezuela tras los terremotos que sacudieron dicha nación, logró rescatar con vida a dos personas que permanecían atrapadas entre los escombros.

Lo anterior lo externó la jefa de Estado en el marco de su conferencia mañanera, desde la cual detalló que estos resultados forman parte de las labores de búsqueda y rescate que realiza personal mexicano en el país sudamericano.

Los números mencionados por la doctora Sheinbaum en Palacio Nacional, explicó fueron proporcionados por el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, quien reportó el resultado de las operaciones y confirmó que el contingente mexicano permanecerá en territorio venezolano para continuar apoyando a la población.

El general secretario nos informó que dos personas fueron rescatadas por la brigada mexicana. Son 250 elementos que van a permanecer ahí", indicó.

Personal del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, del Ejército Mexicano, durante las labores de ayuda Foto: Especial

“Se enviará más ayuda”

En más sobre el tema, la jefa del Ejecutivo, reveló que México recibió, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), una carta del gobierno venezolano solicitando ampliar la ayuda humanitaria.

Explicó que la petición incluye:

Plantas potabilizadoras de agua.

Plantas potabilizadoras de agua. Plantas generadoras de energía eléctrica.

Alimentos no perecederos.

Derivado de lo anterior, la doctora Sheinbaum informó que instruyó a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a preparar un nuevo envío de ayuda humanitaria, luego de que el pasado 25 de junio se desplegara un primer contingente de apoyo hacia Venezuela.