Blindan Hospital Civil de Guadalajara donde recibe atención “El R2”

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército desplegados en sus instalaciones, permanece el Hospital Civil de Guadalajara, donde recibe atención médica Rafael “N”, alias “El R2”, identificado como líder de la célula delictiva “Los RS”, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la vigilancia en el hospital se revisan mochilas y bolsas a todas las personas que ingresan al nosocomio.

El operativo de este domingo dejó también a un elemento de la Marina lesionado y a otras 19 personas aseguradas.

Tras la caída del líder criminal, especialistas en seguridad consideran que debe investigarse a los mandos policiales, pues cuestionan que desconozcan la presencia de líderes criminales en el municipio.

No es posible que la policía de Zapopan no tenga esa información. Tienen que ser investigados los comandantes, el director de Seguridad Pública o secretario y, sobre todo, quién los haya puesto", dijo Alfonso Partida Caballero, especialista en Derecho Penal, Criminología y Administración de Justicia del CUCSH.

Para los académicos, Zapopan se ha convertido en un municipio permisivo con los grupos delincuenciales.

Han sido varios los atentados que se han tenido y simplemente las policías están ausentes, prácticamente. Y esto obedece a un patrón, a un protocolo interno, un protocolo delincuencial de permisividad a estos grupos. Vean nada más lo que sucede: se reúnen en números determinados de más de 20 personas para festejar su cumpleaños, con todo lo que representa, que son bandas, con música, con alto sonido, quejas de los vecinos y los policías, pues no hacen absolutamente nada".

Además, el especialista asegura que Zapopan se ha establecido como un territorio neutral del crimen organizado.

En Zapopan es donde conviven las grandes familias del crimen organizado y no me estoy refiriendo a las familias únicamente consanguíneas, sino también a las familias que son de las mismas tribus o de las mismas pandillas. Y aquí se ha establecido que es un lugar neutral, donde no se pelean entre ellos, pero sí conviven".

El despliegue de fuerzas federales también ha llamado la atención de los vecinos de la zona, quienes aseguran sentirse inseguros ante la presencia de elementos armados.

Diario viene uno y ahora sí que, pues, todo está resguardado", señaló una vecina

En tanto, el restaurante ubicado sobre avenida México, donde fue capturado el R2, permanece asegurado y cuenta con sellos de la Fiscalía General de la República.

“El R2” fue sorprendido en un restaurante

Por Jimena Campuzano

El líder de la célula de Los Rs fue sorprendido por fuerzas federales en un restaurante en los límites de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Rafael Álvarez Ayala llevaba casi 24 horas en el establecimiento conocido como Sabea cuando llegaron elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, apoyados con el Ejército, agentes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las fuerzas federales fueron recibidas a balazos por el cuerpo de seguridad del capo, lo que desató un intenso enfrentamiento en el que El R2 resultó herido, así como por lo menos un marino. La localización del líder criminal se dio tras trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Tras el operativo para la captura del R2 fueron detenidas 19 personas más, entre ellas figuran empleados del restaurante Sabea, así como cuatro músicos del grupo norteño Los Arras.

El restaurante Sabea en el que fue capturado Álvarez Ayala era relativamente nuevo ya que apenas el 9 de octubre había comenzado a operar. El establecimiento, que ya fue cerrado por las autoridades, se ubica en la avenida México #2789, en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara.