INE denunciará ante la FGR red de corrupción; facilitarán revisión de la Auditoría

El Instituto Nacional Electoral (INE) denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) a quienes resulten responsables por el escándalo de contrataciones y proveedores que se destapó desde hace 15 días, incluyendo a Guadalupe Taddei, expresidenta de la institución.

Así lo anunció Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del INE, quien detalló que la denuncia, que se interpondrá hoy, no tendrá un listado de nombres, sino la petición de investigación a todo aquel que pudiera tener alguna responsabilidad, incluida la exsecretaria ejecutiva Claudia Espino y otros excolaboradores.

Además, se prevé que el Consejo General del instituto apruebe mañana medidas administrativas emergentes para garantizar la colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como facilitar las revisiones y preservar toda la documentación institucional relacionada con los contratos y procedimientos cuestionados.

Las diez consejerías del INE acordaron denunciar penalmente presuntas anomalías en contratos de la gestión de Guadalupe Taddei. Foto: Eduardo Jiménez

Asimismo, las 10 consejerías revisarán los perfiles y el desempeño de quienes integran la Junta General Ejecutiva y su estructura ampliada, por lo que podrían registrarse nuevas renuncias o remociones, incluso en niveles de subdirección y coordinación.

En tanto, en la Cámara de Diputados, la convocatoria para elegir a la sucesora permanente de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE se aplazó hasta la próxima semana, debido a la falta de consenso sobre las reglas del proceso.

Esto, luego de que el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó ocho propuestas de modificación, de acuerdo con lo que informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Con información de Hilda Castellanos

Aceleran purga en el INE; suman 30 renuncias

La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, informó que las diez consejerías acordaron presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue a todos los funcionarios y exfuncionarios que pudieran tener responsabilidad en las presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones y proveedores durante la administración de Guadalupe Taddei.

La denuncia será presentada a más tardar hoy miércoles y no incluirá una lista de nombres, sino que solicitará investigar a cualquier persona que pudiera estar involucrada, desde la expresidenta del Instituto y la exsecretaria ejecutiva Claudia Espino, hasta funcionarios de otras áreas y niveles.

Estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades a quien corresponda”, explicó.

En conferencia de prensa, Cruz García adelantó que el jueves el Consejo General aprobará medidas administrativas emergentes para garantizar la colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), facilitar las revisiones y preservar toda la documentación institucional relacionada con los contratos y procedimientos cuestionados.

Aclaró que el INE no puede ordenar a la Auditoría qué investigar ni determinar responsabilidades, pues esas atribuciones corresponden a las autoridades fiscalizadoras y ministeriales. Sin embargo, aseguró que el Instituto entregará toda la información que le sea requerida.

Sobre las 30 renuncias registradas hasta ahora, explicó que antes de concluir los trámites de liquidación o pago de derechos laborales se consulta al Órgano Interno de Control para saber si existen investigaciones abiertas contra las personas que se separan del cargo.

Además, confirmó que las diez consejerías revisarán, sin excepción, los perfiles y el desempeño de quienes integran la Junta General Ejecutiva y su estructura ampliada, por lo que podrían registrarse nuevas renuncias o remociones, incluso en niveles de subdirección y coordinación.

La presidenta provisional dijo que todavía no hay un plazo para concluir esa revisión, pues deben establecer criterios y garantizar que los relevos tengan capacidad técnica e integridad, sin afectar la organización de los comicios.

Cruz García sostuvo que el proceso electoral avanza en tiempo y forma y que ninguna actividad se ha detenido. También señaló que las contrataciones permanecen sujetas a revisión antes de ser liberadas, incluido el procedimiento para adquirir chalecos e indumentaria del personal de campo.

Las renuncias que suman en el INE

Las 30 personas que han renunciado se dividen en los siguientes cargos y oficinas:

17 personas de la oficina de la expresidenta, incluido el jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.

Tres cargos de nivel directivo: José Alberto Pérez de Acha, director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.

Una baja en la Dirección de Recursos Materiales: Alfonso Burciaga Esparza.

También la renuncia de Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Dos personas operativas de la oficina de la expresidencia. Una renuncia adicional de Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Por último, se recibieron las renuncias del subdirector de Transporte, del líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular, de la coordinadora de Procesos Registrales, del encargado de despacho de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos y del subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados.

Por Aurora Zepeda.

Ayer, la Cámara de Diputados vivió una jornada de intenso debate por el caso Taddei. Foto: Especial.

Diputados aplazan la convocatoria para la nueva presidencia del INE

La convocatoria para elegir a la sucesora permanente de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) se aplazó hasta la próxima semana debido a la falta de consenso sobre las reglas del proceso, luego de que Acción Nacional presentó ocho propuestas de modificación, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Yo esperaba que ahora (martes 3 de noviembre) sacáramos el acuerdo, pero el PAN me propone ocho adiciones o incorporaciones. Algunas son disposiciones constitucionales, lo que sería complejo y difícil. Voy a dar paso a otros días más para ver si logramos el consenso”, detalló.

El legislador señaló que el único punto de acuerdo firme entre las fuerzas políticas es que la próxima titular del organismo electoral será una mujer.

Explicó que algunas de las exigencias panistas implican modificaciones constitucionales, lo que complica su incorporación a la convocatoria. Por ello, otorgó más días a las negociaciones y anticipó que el acuerdo podría aprobarse entre el 13 y el 14 de noviembre, en lugar del 8 o 9 de noviembre como se tenía previsto inicialmente.

El coordinador de Morena dijo que busca que la convocatoria salga por unanimidad y no por mayoría, debido a la relevancia del nombramiento, que deberá garantizar la conducción del INE hasta 2032 tras la renuncia de Taddei.

Monreal Ávila reconoció que existe una profunda desconfianza entre los partidos, derivada de las irregularidades y señalamientos de corrupción que han rodeado al organismo.

“La ciudadanía y los partidos tienen sus dudas, están escépticos y plantean cosas que la ley y la Constitución no prevén”, remarcó Monreal.

Por Hilda Castellanos.

*mcam