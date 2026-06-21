Bienestar alerta sobre fraudes: no existen créditos ni préstamos vinculados a programas sociales

La Secretaría de Bienestar reiteró el llamado a la población a no dejarse engañar por información falsa que circula en redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios de internet apócrifos, donde se ofrecen supuestos créditos o préstamos relacionados con los Programas para el Bienestar.

La dependencia federal recordó que ninguno de los programas sociales otorga créditos, préstamos o financiamientos, por lo que cualquier oferta de este tipo constituye un intento de fraude. Asimismo, enfatizó que todos los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios y sin intermediarios.

Las autoridades han detectado mensajes enviados por WhatsApp, llamadas telefónicas y publicaciones en redes sociales que prometen préstamos, bonos económicos o apoyos extraordinarios a nombre del Gobierno de México. En muchos casos, los estafadores solicitan información personal, datos bancarios o el Número de Identificación Personal (NIP) de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La Secretaría de Bienestar, ha señalado en diversas ocasiones que los trámites y servicios de la dependencia son completamente gratuitos y se realizan de manera personal, sin gestores ni intermediarios. Además, pidió a la ciudadanía no responder mensajes sospechosos ni compartir información confidencial.

Como dato relevante, la dependencia informó en abril de 2025 que también es falso que se promuevan bonos o apoyos especiales mediante enlaces compartidos por WhatsApp. Incluso, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se han reportado páginas fraudulentas para su eliminación y se mantienen acciones de vigilancia para proteger a los beneficiarios.

Por su parte, el Banco del Bienestar aclaró que su función es únicamente dispersar los recursos de los programas sociales y que no participa en esquemas de préstamos vinculados a las pensiones o apoyos gubernamentales.

La recomendación para los derechohabientes es mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, el portal gubernamental y la Línea del Bienestar 800 639 42 64, con el fin de evitar ser víctimas de engaños o robo de información personal.