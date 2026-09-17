Banobras construirá 19 carreteras durante el sexenio; Ruta 57 llegará hasta frontera con EU

El gobierno de México contempla la construcción de 19 proyectos carreteros mediante esquemas de inversión público-privada durante el actual sexenio, informó el director general de Banobras, Jorge Mendoza, quien destacó que este mecanismo permitirá mantener el ritmo de desarrollo de infraestructura sin presionar las finanzas públicas.

Entre los proyectos previstos destaca la ampliación de la Ruta 57, que actualmente conecta a la Ciudad de México con el centro y norte del país, para extenderla hasta la frontera con Estados Unidos.

Mendoza explicó que el proyecto contempla un recorrido desde la capital del país, con paso por Querétaro, San Luis Potosí y Saltillo, hasta llegar a la frontera. Señaló que ya existen trabajos de coordinación con autoridades estadunidenses para concretar una nueva conexión carretera entre ambos países.

Estamos ya trabajando con las autoridades estadunidenses. Ellos también estarán trabajando de lado del país de Estados Unidos para poder hacer esta nueva conexión”, señaló.

De esta manera, el programa carretero contempla tanto obras ejecutadas directamente por el gobierno como proyectos bajo esquemas de participación público-privada. Cuartoscuro

Avance de la infraestructura carretera

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que hasta ahora se han concluido mil 796 kilómetros de autopistas, carreteras federales, caminos, puentes y distribuidores viales, lo que representa alrededor del 15 por ciento de la meta establecida para el sexenio.

Para llevar adelante los distintos proyectos de infraestructura se mantienen activos mil 200 frentes de trabajo, en los que participan alrededor de 135 mil trabajadores.

En cuanto a los llamados caminos prioritarios, Esteva detalló que de los 11 proyectos contemplados para la administración, dos ya fueron terminados, ocho permanecen en construcción y uno más está previsto para iniciar hacia finales de este año.

En este rubro, la meta es desarrollar 3 mil 161 kilómetros, con una inversión estimada de 154 mil 616 millones de pesos. Hasta el momento se han concluido 407 kilómetros, equivalentes al 13 por ciento del objetivo sexenal.

De esta manera, el programa carretero contempla tanto obras ejecutadas directamente por el gobierno como proyectos bajo esquemas de participación público-privada, con el objetivo de ampliar la infraestructura de conexión entre distintas regiones del país y fortalecer los corredores hacia la frontera norte.