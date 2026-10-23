Banco Azteca respalda Festival Máscaras Danzantes 2026 en Orizaba

El Pueblo Mágico de Orizaba, Veracruz, recibirá del viernes 13 al domingo 15 de noviembre la sexta edición del Festival Nacional Máscaras Danzantes (FENAMAD), un encuentro dedicado al rescate y salvaguarda de las danzas tradicionales enmascaradas que, en esta entrega, contará por segunda ocasión con el patrocinio principal de Banco Azteca.

La presentación del programa general se realizó en el Foro Totalplay de la Ciudad de México, donde se anunció que las actividades reunirán a más de 1,800 danzantes y 350 músicos tradicionales adscritos a 45 tradiciones de 15 estados del país. En paralelo a las presentaciones callejeras y escénicas, se llevará a cabo un encuentro nacional con la participación directa de 100 artesanos mascareros y 60 cartoneros provenientes de 17 entidades federativas.

Durante el evento oficial, Ninfa Salinas Sada, Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, destacó el valor histórico que resguardan los artesanos e intérpretes populares:

"Cuando un danzante se pone la máscara, se vuelven también todos los danzantes que han venido detrás de él, por años, perpetuando esta cultura, la del México orgulloso que sabe muy bien quién es y qué busca. Desde Grupo Salinas y Banco Azteca, estamos muy orgullosos de apoyar esta tradición milenaria porque creemos en el trabajo de nuestros artesanos y queremos que en todo el mundo también se reconozca su talento".

En tanto, Manuel Álvarez Sánchez, director del Festival, refirió que el foro busca dar proyección formal a las técnicas tradicionales:

"Las máscaras danzan, porque en ellas habitan las voces de nuestros pueblos. Este festival es un acto de resistencia cultural, pero también de celebración y reencuentro con lo que somos. Cada máscara es una historia tallada, una enseñanza heredada, una identidad que se preserva. Gracias a este festival, las manos de los maestros mascareros vuelven a ser escuchadas".

En el ámbito internacional, la organización confirmó la asistencia de delegaciones de seis países con arraigo en esta práctica ritual: Bulgaria, España, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Perú. Por su parte, el presidente municipal de Orizaba, Hugo Chahín Kuri, señaló que la ciudad —ubicada a la falda del volcán más alto de México— ofrecerá condiciones de orden, limpieza y seguridad para los portadores de tradición y proyectó una afluencia superior a los 300,000 asistentes con una ocupación hotelera estimada al cien por ciento:

"Vamos a enseñarle al mundo nuestras tradiciones, nuestra cultura, parte de nuestras raíces".

El presídium contó también con las intervenciones de Sergio Vela, Director General de Arte y Cultura de Fomento Cultural Grupo Salinas, y José Manuel Azpiroz, Director Ejecutivo de Comunicación de Grupo Elektra. Durante el acto se escenificaron diez danzas tradicionales pertenecientes a seis entidades: la Cuadrilla Rastro DIF de Tantoyuca (tradición del Xantolo), los Santiagos de Almolonga (Naolinco), los Payasos de Xico y los Santiagos de Ixhuatlán del Café, en representación de Veracruz; la Tigrada de Chilapa de Álvarez, Guerrero; los Alchileos de San Francisco Mazapa y el Carnaval de Charros de Chimalhuacán, del Estado de México; los Tastoanes de Tonalá, Jalisco; los Tecuanes de Acatlán de Osorio, Puebla; y los Kúrpites de San Juan Nuevo, Parangaricutiro, Michoacán.