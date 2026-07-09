Juez en Edomex ordena liberar a imputado por tentativa de feminicidio

La detención de Andrés “N”, señalado por su participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, terminó en un nuevo episodio de incertidumbre judicial, luego de que el juez Arcadio Reyes Rojas, adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México determinó no vincularlo a proceso y ordenó su inmediata libertad.

El caso tomó relevancia después de que autoridades federales y capitalinas ubicaron al sospechoso en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, tras un trabajo de intercambio de información entre corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la localización del objetivo se logró mediante labores de gabinete y campo, en las que se identificaron sus movimientos y patrones de conducta.

Sin embargo, pese al despliegue institucional que permitió su captura, el asunto se atoró en los tribunales.

De acuerdo con el registro de audiencia de la causa de control 401/2026, el impartidor de justicia, adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, emitió auto de no vinculación a proceso a favor de Andrés “A”, investigado por feminicidio en grado de tentativa, en agravio de una víctima de identidad reservada.

La resolución fue dictada el 5 de julio de 2026. En la misma audiencia, el juzgador ordenó la inmediata libertad del imputado, bajo las reservas de ley, siempre que no estuviera requerido por otra autoridad o por un delito distinto.

El fallo encendió las alertas debido a que el propio documento judicial, señala que el caso no quedó cerrado por falta absoluta de materia, sino que el juzgado también ordenó declinar competencia a un juez penal de la Ciudad de México, al considerar que los hechos ocurrieron en territorio capitalino. Es decir, mientras las instituciones se pasaban el expediente por razones de competencia, una persona señalada por un delito grave recuperó su libertad.

Con esta resolución el juez no sólo liberó al imputado, también expuso la fragilidad de un sistema en el que una investigación por tentativa de feminicidio puede desmoronarse antes de llegar a juicio, no necesariamente porque los hechos hayan sido esclarecidos, sino porque las autoridades no lograron sostener, en audiencia, la ruta jurídica del caso.

Tras la determinación judicial, el ministerio público quedó en posibilidad de impugnar la resolución.