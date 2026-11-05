Bacheo intensivo en 60 días para reparar el equivalente a recorrer dos veces la línea 9 del metro

Como parte de la estrategia “2026, Años de las Obras en EdoMéx”, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, en compañía del Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, comenzaron con el programa de bacheo para reparar los daños en calles y avenidas de la entidad durante noviembre y diciembre.

La estrategia tiene como objetivo restaurar los más de 275 mil metros cuadrados de superficie dañada, a su vez, se cuenta con una inversión de 300 millones de pesos para los trabajos, los cuales beneficiaran a más de 4.5 millones de mexiquenses.

“Como un acto de justicia social y cumpliendo lo que dije en mi Tercer Informe de Gobierno, seguimos trabajando para mejorar nuestras vialidades”, mencionó Delfina Gómez.

Para el Valle de Toluca se destinarán 60 millones de pesos, con los que se atenderán vialidades en beneficio de más de 1.7 millones de personas. Especial

Asimismo, Horacio Duarte, reconoció la labor de las y los diputados del estado aprobando las leyes propuestas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“Han apoyado muchas iniciativas de la Gobernadora, como el tema de la Ley de Bienestar Animal, la Ley de Salud, el Presupuesto de Egresos de cada año”.

Delfina Gómez informó que se tiene contemplado comenzar con trabajos en las avenidas Salvador Díaz Mirón y Tecnológico, el Camino Puente Grande-Las Ánimas y la carretera Metepec-Zacango.

El programa se suma a los trabajos de reencarpetamiento que el Gobierno estatal ha realizado a lo largo de este año con más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades intervenidas.

La mandataria también llamó a los ayuntamientos a destinar recursos al mantenimiento de sus vialidades para ampliar el número de calles atendidas. Especial

Algunas de las obras que destacan son los 108 kilómetros del Periférico Norte, 4.72 kilómetros del Periférico Oriente, 22.5 kilómetros de Avenida Central y 40 kilómetros de la Vía Morelos, entre otros.

Para finalizar, se dio a conocer numeralia de los proyectos propuestos por la gobernadora:

300 millones de pesos: inversión destinada al programa de bacheo.



60 días: periodo de ejecución, durante noviembre y diciembre de 2026.

275 mil metros cuadrados: superficie que será reparada.

4.5 millones de personas: habitantes beneficiados en el Estado de México.