Avanza reforma de la oposición: obliga a la Guardia Nacional a usar mapas delictivos locales

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que busca fortalecer la participación de la Guardia Nacional en los municipios, estableciendo la obligación de que en sus operativos se incorpore la información de inteligencia que las instancias locales generan.

En sesión de este jueves, por unanimidad, con el apoyo de 22 legisladores de las seis bancadas del Congreso, salió adelante el dictamen a favor de una iniciativa que presentó Acción Nacional para garantizar la presencia de la GN en tareas preventivas en ayuntamientos y estados de la República.

La inusitada aceptación de la mayoría de Morena de una propuesta en materia de seguridad, proveniente de la oposición, permitirá que, en el ámbito estatal y municipal, para la realización de operaciones coordinadas, el despliegue territorial y los patrullajes preventivos de la Guardia Nacional, se tomarán en consideración los mapas de incidencia delictiva de fuero federal, focos rojos y diagnósticos de seguridad pública generados y actualizados por las instituciones de seguridad pública correspondientes.

La reforma busca, mediante este mecanismo, focalizar el esfuerzo institucional conjunto, sin perjuicio de las estrategias y operaciones de carácter federal que determine la GN.

La vicecoordinadora de la bancada del PAN, Noemí Luna Ayala, fue la promovente de esta reforma al Artículo 78 de la Ley de la Guardia Nacional para vincular por mandato legal la capacidad de fuerza de esta institución con la inteligencia de proximidad y los diagnósticos generados por los municipios.

Con este cambio, argumentó en su iniciativa la parlamentaria de Zacatecas, se establecería un modelo de prevención de precisión, sin generar impacto presupuestal alguno.

La aprobación representó un consenso inusitado entre la mayoría parlamentaria de Morena y la oposición. Especial

“Se trata de una medida de eficiencia estatal que materializa el principio de equidad en la protección ciudadana, asegurando que la tranquilidad regrese a todas las colonias mediante una coordinación institucional verdaderamente funcional y respetuosa del pacto federal”, expuso la legisladora.

En la exposición de motivos de la iniciativa convertida en dictamen -y que deberá aprobarse en los plenos de las cámaras de Diputados y Senadores- se argumenta que, “actualmente, el despliegue de la GN en los municipios padece de una falla operativa de origen: opera bajo directrices diseñadas desde el centro del país”.

La diputada Luna Ayala explicó en su propuesta que esa dinámica genera un fenómeno de disuasión visual o “patrullaje de paseo”, donde los elementos federales recorren avenidas principales y zonas turísticas, mientras que los delitos de alto impacto, la extorsión y el control del crimen organizado se concentran en colonias periféricas y zonas rojas.

“La fuerza del Estado está presente, pero carece de la focalización necesaria para proteger a la sociedad”, alertó la vicecoordinadora de la diputación panista. “Para revertir esta crisis, es indispensable abandonar la visión centralista y empoderar a la autoridad más cercana a la ciudadanía: el municipio”, propuso Luna Ayala.

Señaló la parlamentaria que los ayuntamientos y sus corporaciones policiales son los primeros respondientes; conocen el pulso exacto del territorio, elaboran los mapas de calor delictivo, identifican los focos rojos y comprenden las dinámicas sociales de sus colonias.

Al presentar el dictamen este jueves, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Oliver Cen Luis Arturo (Morena), destacó la relevancia de la reforma al incorporar la obligación de que las operaciones y los patrullajes de la GN deberán tomar en cuenta los mapas de incidencia local elaborados por las autoridades locales.

“La propuesta surge de un diagnóstico que identifica una desconexión operativa entre la Guardia Nacional y la inteligencia local, derivada de un modelo centralizado de toma de decisiones, lo que provoca que los despliegues sean poco focalizados y no atiendan eficazmente las zonas con incidencia delictiva”, expuso el legislador morenista.

“En ese contexto”, explicó el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, “la iniciativa busca transitar de un modelo basado en presencia general a uno de prevención focalizada, mediante el uso de información estratégica de proximidad, generada por autoridades municipales, sin alterar la estructura institucional ni generar costos adicionales, sino optimizando los recursos ya existentes”.