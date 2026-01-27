Avanza Guerrero con paso firme hacia la seguridad y justicia, afirma Evelyn Salgado

Con el compromiso de avanzar hacia un Guerrero más seguro, justo y en paz, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la entrega de patrullas y equipamiento táctico a la Policía Municipal de 29 municipios de la entidad. En el acto, realizado en las instalaciones de la UNIPOL, la mandataria destacó la reducción histórica de los índices delictivos y reafirmó la presencia permanente de fuerzas federales, estatales y de la Guardia Nacional en la capital, así como operativos en la Autopista del Sol.

“Vamos a seguir fortaleciendo a nuestra Policía Estatal y a nuestra Policía Municipal para que cuenten con una identidad institucional sólida, con estándares claros de operación y con las condiciones necesarias para cumplir con su labor con eficacia y dignidad”, afirmó Salgado, al subrayar que la dignificación de los cuerpos policiales es una prioridad para los gobiernos municipales.

Reducción histórica de la incidencia delictiva

La gobernadora resaltó que los esfuerzos de coordinación han permitido consolidar avances significativos en materia de seguridad. Gracias a los esfuerzos diarios de coordinación, Guerrero avanza con paso firme en la pacificación y el bienestar, con resultados en materia de seguridad, consolidándose 2025 como el año con menor incidencia de homicidios dolosos desde que se tiene registro.

2025 fue el mejor año en seguridad. Diciembre, en particular, fue el mes con el nivel más bajo, con solo 72 homicidios”

Entrega de patrullas y equipamiento táctico

En este contexto, la mandataria entregó 59 patrullas equipadas, además de 528 chalecos tácticos y 523 cascos de protección, fortaleciendo las capacidades operativas de las policías municipales y estatales. Los municipios beneficiados cumplieron con los procedimientos establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que garantiza transparencia y eficacia en la distribución de recursos.

A nombre de los alcaldes presentes, el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, reconoció el respaldo de la gobernadora en la atención a la seguridad de la capital. “Este apoyo permanente fortalece nuestras capacidades y nos permite brindar mayor confianza a la ciudadanía”, expresó, tras recibir cuatro patrullas equipadas para la Policía Municipal.

Municipios beneficiados y respaldo institucional

Entre los municipios beneficiados se encuentran Acapulco, Iguala, Tlapa, Huitzuco, Zihuatanejo, Tixtla y Eduardo Neri, cuyos alcaldes participaron en el acto y destacaron la importancia de contar con equipamiento moderno para enfrentar los retos de seguridad en sus localidades.

El evento contó con la presencia de autoridades estatales y federales, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma; el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Víctor Francisco Olivares Guzmán; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán; el fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda; así como mandos militares y de la Guardia Nacional.

Con esta acción, Evelyn Salgado reafirma su compromiso de fortalecer las instituciones de seguridad y consolidar un modelo de coordinación que permita garantizar la paz y el bienestar de las familias guerrerenses.