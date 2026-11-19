Un automóvil compacto de color negro es buscado luego de que su conductor atropellara a un peatón sobre la avenida Ejército Mexicano, en Tizayuca, y escapara sin detenerse para auxiliarlo. La víctima sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada a un hospital.

El accidente quedó registrado por una cámara de videovigilancia, cuyas imágenes muestran el momento en que el hombre intenta cruzar la vialidad a la altura de un tope, cuando es embestido por el vehículo que circulaba por la zona.

En la grabación se observa que, tras el impacto, el automovilista continúa su marcha sin detenerse, mientras el peatón queda tendido sobre el pavimento.

Vecinos del lugar acudieron para brindarle los primeros auxilios y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Posteriormente, paramédicos lo trasladaron a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras lo ocurrido, familiares del afectado solicitaron el apoyo de la ciudadanía para identificar el automóvil y aportar información que permita localizar al conductor.

Pidieron a quienes circulaban por el lugar durante el accidente, así como a propietarios de viviendas y comercios con cámaras de seguridad, revisar sus grabaciones y proporcionar cualquier evidencia directamente a las autoridades. También solicitaron evitar compartir imágenes de la persona lesionada en redes sociales.