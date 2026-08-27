Atacan casa con explosivo y balazos de alto poder en Hidalgo

Una vivienda de la localidad de Tlamaco, en el municipio de Atitalaquia, fue objeto de un ataque armado, situación que generó una movilización de cuerpos de seguridad tras el reporte de múltiples detonaciones y la explosión de un artefacto.

Los hechos se registraron sobre la calle Marx, donde habitantes alertaron a las autoridades luego de escuchar disparos y una fuerte detonación. Al arribar, policías municipales y estatales localizaron daños en el inmueble, así como diversos impactos de bala y casquillos percutidos.

De manera preliminar, se informó que los proyectiles corresponderían a armas de alto poder. Además, se documentaron afectaciones derivadas de la explosión.

La zona fue acordonada para preservar posibles indicios, mientras personal ministerial llevó a cabo las diligencias correspondientes. Los responsables no fueron localizados en el sitio y, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o fallecidas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer cómo ocurrió la agresión, determinar el móvil e identificar a quienes participaron en el ataque.