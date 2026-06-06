Ataque armado deja dos ejecutados en Hidalgo

Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este sábado en la comunidad de El Carmen, municipio de Tula de Allende, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

De acuerdo con información policial, la agresión ocurrió en la colonia El Chamizal, sobre un camino de terracería ubicado en las inmediaciones del panteón de la localidad. Testigos señalaron que los responsables habrían llegado a bordo de una motocicleta, desde donde abrieron fuego contra las víctimas para posteriormente darse a la fuga.

Tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego, paramédicos y elementos de seguridad pública se trasladaron al sitio; sin embargo, al brindar atención a los lesionados confirmaron que ambos ya habían fallecido a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

La escena fue resguardada por policías municipales y estatales, mientras personal ministerial y peritos realizaron las diligencias correspondientes para la integración de la carpeta de investigación y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no habían informado sobre la identidad de las víctimas ni sobre posibles detenciones relacionadas con el caso.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició las investigaciones para esclarecer el doble homicidio y determinar el móvil de la agresión.