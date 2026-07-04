Impulsan Año Nuevo Seri como patrimonio cultural

HERMOSILLO.— Cada 30 de junio en la Nación Comca’ac se conmemora el Año Nuevo Seri, una celebración del pueblo originario que involucra fenómenos meteorológicos y astronómicos que hacen florecer al desierto de Sonora y reanima a miles de especies en el Mar de Cortés, las autoridades tradicionales indígenas junto a las autoridades del Gobierno de México están proponiendo esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial ante la Unesco.

Jesús Félix Segovia, gobernador tradicional de la Nación Comca’ac, recordó que el pueblo originario Seri y en el país China, son las únicas culturas del mundo que conmemoran el Año Nuevo en una fecha distinta a la que marca el calendario gregoriano.

Buscamos la distinción especial como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, porque el Año Nuevo Seri es una tradición viva que debemos preservar y darla a conocer al mundo para sientan y vivan lo más profundo de nuestras tradiciones, esta conmemoración tiene todos los atractivos, gastronomía, música, danza, artesanías, cada año viene gente de todo México y viajeros de los cinco continentes, somos una cultura que late en el desierto y en el mar”, aseguró el gobernador Comca’ac.

El Año Nuevo Seri se conmemora el 30 de junio, poco después del Día de San Juan (24 de junio), que representa el inicio de la temporada de lluvias, también ha ocurrido ya el Solsticio de Verano y hay luna llena, pero estas fechas ocurre la lunación conocida popularmente como la Luna de Fresa (o Strawberry Moon), nombre que le daban los pueblos originarios de Norteamérica debido a que coincidía con la temporada de cosecha de fresas silvestres.

A la Nación Comca’ac ubicada en Punta Chueca, en la costa de Hermosillo entre el Desierto de Sonora y la Isla del Tiburón, llegan cientos de turistas de todo el mundo. Daniel Sánchez Dórame

En el desierto de Sonora comienzan a surgir las pitayas, un fruto de los sahuaros con el que los Seris preparan un vino ceremonial que ofrecen a los asistentes al Año Nuevo; Jesús Félix explicó que con la llegada de las lluvias y los movimientos de los astros también el Mar de Cortés se reanima.

No solo reverdece y florece el desierto, también en el mar hay más peces, tortugas y ballenas, todos las especies concurren, se renueva toda la vida y el mar no es la excepción, empieza la larva del camarón y la jaiba entran en un proceso de maduración, que en las próximas semanas la pesca comienza a ser más abundante y el mar comienza a ofrecernos toda su capacidad de producción y consumo para nuestra gente”, indico el gobernador Seri.

El Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco es el conjunto de tradiciones, costumbres y saberes vivos que las comunidades heredan de sus ancestros y transmiten el conocimiento a sus hijos; no son monumentos, sino expresiones culturales, como fiestas, bailes, cocina y artesanías. La Unesco las protege para que no desaparezcan por la globalización.

Los integrantes de comunidad Seri buscan que el mundo conozca sus tradiciones. Daniel Sánchez Dórame

Actualmente México cuenta con 13 expresiones vivas inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Estas tradiciones, conocimientos y artes reflejan la enorme identidad y diversidad del pueblo mexicano, como ejemplo está el Día de los Muertos, la fiesta de los Parachicos en Chiapa de Corzo y la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en Iztapalapa.

En el Año Nuevo Seri a la Nación Comca’ac ubicada en Punta Chueca, en la costa de Hermosillo entre el Desierto de Sonora y la Isla del Tiburón, la más grande en México, llegan cientos de turistas nacionales y extranjeros, muchos atraídos por medicinas tradicionales como 5-MeO-DMT (5-metoxi-$N,N$-dimetiltriptamina) es una sustancia psicodélica extremadamente potente.

Ésta sustancia se encuentra de forma natural en el veneno de las glándulas de la piel del sapo del desierto de Sonora (Incilius alvarius).

La Nación Comca’ac conmemora el Año Nuevo Seri. Daniel Sánchez Dórame

Su uso produce efectos alucinógenos y alteraciones profundas en la percepción, es utilizada como medicina tradicional en el tratamiento de la depresión, la ansiedad y para el tratamiento de adicciones a drogas duras como las metanfetaminas, entre otras.

Las gestiones para que el Año Nuevo Seri sea propuesto por el gobierno de México a la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial, están en manos de autoridades federales y estatales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Sonorense de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero también debe ser impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una visita presidencial reciente a la Nación Comca’ac, para revisar el Plan de Justicia Seri, las autoridades se comprometieron a impulsar al Año Nuevo Seri como Patrimonio Cultural Inmaterial ante la Unesco.

Quiero aquí dejar el compromiso con la Nación Comca’ac de apoyar las gestiones para que el Año Nuevo sea considerado Patrimonio Cultural por la Unesco”, afirmó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Actualmente el trámite se encuentra en la fase de documentar y preservar el acervo histórico, cultural y tradicional para hacer la solicitud formal ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Eligen a su nuevo líder el próximo 15 de julio

HERMOSILLO, Sonora a 3 de Julio.- El próximo 15 de julio, 400 comuneros decidirán, mediante voto libre y secreto, a quien será el próximo gobernador tradicional de la Nación Comca’ac; recientemente, durante la conmemoración del Año Nuevo Seri una persona que fue despedida del Consejo de Ancianos entregó un bastón de mando a una persona que no cuenta con el reconocimiento oficial, ni fue electo por su pueblo.

El gobernador tradicional Jesús Félix Segovia, quien asumió el cargo formal en 2024, está en la imagen junto con el Consejo de Ancianos Seri. Daniel Sánchez Dórame

Jesús Félix Segovia, quien con 31 años se convirtió en el mandatario más joven en la historia del pueblo originario Seri que habita en las comunidades de Punta Chueca (Hermosillo) y El Desemboque (Pitiquito) en la costa de Sonora, entre el desierto y el Mar de Cortés; advirtió que Enrique Robles ha entregado en los últimos dos años, tres veces el bastón de mando, según el Gobernador Tradicional, esta persona no cuenta apoyo ni la voluntad del pueblo.

Somos una democracia, el poder emana del pueblo de acuerdo con nuestro marco normativo, somos entre 400 a 415 comuneros con la facultad y el derecho al voto, cuando se convoca a la asamblea cada tres años esos comuneros eligen al gobierno tradicional que va junto al cargo de Presidente de Bienes Comunales y Titular de la UMA, que es la Unidad de Manejo Ambiental, son tres cargos en uno, pero el poder y el cargo lo da el voto popular, no lo impone una persona unilateralmente”, afirmó Jesús Félix.

El señor Enrique Robles Barnett, quien fue destituido del Consejo de Ansíanos del pueblo originario Seri, es quien entregó un bastón de mando a Saúl ‘el Indio’ Molina Romero como supuesto gobernador tradicional, sin asambleas ni votaciones entre los miembros de la Nacion Comca’ac.

Jesús Félix Segovia asumió el cargo de Gobernador Tradicional en 2024 y entregará el bastón de mando después de la asamblea y las elecciones del 15 de julio, además que Jesús Félix fue electo por votación del pueblo Seri, cuenta con reconocimiento de las autoridades mexicanas como el Gobierno de Sonora, la Presidencia de la República y otras instituciones como poderes Legislativo local, federal y el INPI.