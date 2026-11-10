Nahle ordena investigar extorsiones a vainilleros de Papantla

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que su administración buscará a los afectados para investigar y proceder contra los responsables de las extorsiones a productores de vainilla en Papantla, quienes denunciaron amenazas, cobro de piso y quema de cultivos en el reportaje Del café a la vainilla, publicado por Excélsior.

La mandataria reconoció que hasta el momento de sus declaraciones no tenía una denuncia de los productores de vainilla, por lo que pedirá al secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Rodrigo Calderón Salas, acercarse directamente a ellos para conocer lo ocurrido.

“No tengo ahorita la denuncia de personas de vainilla, pero le voy a pedir a Rodrigo (...) que se acerque porque realmente los productores de vainilla no son muchos”, declaró.

El pronunciamiento se produce después de que productores de Papantla denunciaran que sus cultivos fueron incendiados presuntamente como represalia por no pagar las cuotas exigidas.

De acuerdo con los testimonios difundidos, habían solicitado una prórroga hasta diciembre para reunir el dinero con los ingresos de la cosecha, pero sus plantaciones fueron incendiadas.

Ante estos señalamientos, Rocío Nahle García aseguró que buscarán escuchar directamente a los afectados para iniciar las investigaciones.

“Nos vamos a sentar y que nos digan para hacer la investigación. Y aquí es agarrar a todos, es agarrar a todos. Tenemos que darles seguridad a todos los veracruzanos”, sostuvo.

La gobernadora confirmó, además, que la extorsión ya alcanzó a otros productores del campo veracruzano.

Informó que las autoridades recibieron reportes de cafeticultores de la región de Huatusco que estaban siendo extorsionados y aseguró que los responsables fueron detenidos. También confirmó casos contra productores de cítricos y afirmó que igualmente hubo detenciones.