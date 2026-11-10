Se robaron al chivito “Birrias” en Zapopan; video muestra cómo se lo llevaron

Un chivito de nombre “Birrias” fue robado a plena luz del día de un domicilio ubicado en la colonia La Estrada, de Zapopan, Jalisco.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que “Birrias” es llevado con un lazo por un hombre que avanza llevando una bicicleta.

Los dueños de “Birrias” están preocupados por la salud del animal, ya que recientemente fue castrado, por lo que tiene una herida reciente y necesita continuar con sus curaciones.

Sus dueños solicitan el apoyo de la población de Zapopan para dar con “Birrias”; además, pide que lo regresen a su hogar donde su familia lo extraña.

Si se tiene información que lleve al paradero del chivito se debe hacer llegar a la familia, ya que “Birrias” no está listo para convertirse en birria.

Caen tres por transportar cachorro de león africano

Por Brenda Salas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Municipio de Aguascalientes detuvieron a tres personas que transportaban y exhibían a bordo de un vehículo a un ejemplar juvenil de león africano (Panthera leo).

Los tripulantes no lograron acreditar la legal procedencia del animal ni presentaron el Plan de Manejo correspondiente autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Tras la intervención policial realizada el pasado 4 de noviembre, los tres sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Autoridades confirmaron que los datos de los implicados coinciden con los registros de dos denuncias ciudadanas interpuestas desde agosto por tenencia irregular de fauna silvestre, por lo que se integrará la investigación administrativa pertinente.

El felino quedó bajo custodia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que gestionó su traslado inmediato a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) registrado formalmente ante la Semarnat para garantizar sus cuidados y depósito temporal.