Aseguran armas, cartuchos, chalecos balísticos, vehículos…, en inmueble de Durango

La colonia Las Aves fue escenario de un cateo por parte de las autoridades federales quienes tras una denuncia ciudadana decidieron llevar a cabo la acción judicial en Durango capital.

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la diligencia como parte de las investigaciones realizadas por la probable comisión del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Policía Federal Ministerial (PFM) aseguró cuatro armas de fuego, un cargador, 15 cartuchos útiles, un cañón de arma larga, dos chalecos tácticos, un chaleco balístico, una placa balística, un cinturón táctico con pistolera, esposas, portacargadores, dos uniformes y cuatro vehículos.

Artículos localizados durante un cateo en un inmueble de Durango Foto: Especial

Artículos localizados durante un cateo en un inmueble de Durango Foto: Especial

Artículos localizados durante un cateo en un inmueble de Durango Foto: Especial

Al realizar recorridos de vigilancia, elementos de la Elementos de la Guardia Nacional (GN), realizaban un recorrido de vigilancia, cuando un ciudadano informó que en un inmueble, había personas armadas que hablaban por radio y que lo habían intimidado para que no volviera a pasar por el lugar.

Una vez corroborada la información del reporte, los elementos castrenses informaron los hechos a la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA).

El agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo autorización del juez de Justicia Penal Federal en el estado, para la ejecución de una orden de cateo en el domicilio señalado, donde recabó los indicios para continuar con las investigaciones.

El cateo fue ejecutado por el agente del Ministerio Público Federal (MPF) en estrecha colaboración con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) brindaron seguridad perimetral.