Aseguran 66 motos que participaban en carreras clandestinas en Nuevo León

Un total de 66 motocicletas que presuntamente participaban en carreras clandestinas fueron aseguradas en un operativo ejecutado por la dirección de Tránsito de Guadalupe en Nuevo León.

El operativo se realizó en coordinación con la policía municipal, Fuerza Civil y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El despliegue se implementó para detectar motocicletas que circulaban de manera irregular, además de que se atendieron reportes ciudadanos relacionados con supuestas carreras clandestinas.

La intervención se registró la noche del martes sobre el Bulevar Miguel de la Madrid a la altura de la colonia Valle Soleado, en el referido ayuntamiento.

“Como resultado de las revisiones, 66 motocicletas fueron retiradas de circulación y se elaboraron los folios de infracción correspondientes por diversas faltas al Reglamento de Tránsito”, precisó la autoridad.

Entre las principales irregularidades que se detectaron están la falta de seguro de responsabilidad civil, circular sin placas, no portar tarjeta de circulación, conducir sin licencia o con una que no corresponde al vehículo, así como circular con refrendo o con permiso vencido.

Además, se detectaron conductas como realizar piruetas o zigzaguear, negarse a proporcionar datos y efectuar desfiles o peregrinaciones sin el permiso correspondiente.